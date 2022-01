Desmiente Alcalde de Mazatlán haber dado positivo a Covid-19

MAZATLÁN._ Debido a que en redes sociales circulaba una publicación donde se informaba que Luis Guillermo Benítez Torres, dio positivo a Covid-19, el propio Alcalde de Mazatlán negó tal publicación.

Este post se movió en Facebook sobre todo el sábado, y fue ese mismo día cuando el Presidente Municipal dijo que no era cierta tal información.

“Quiero informarles que circula en redes que di positivo a covid, lo cual es totalmente falso. Como ustedes saben, hay una guerra sucia en mi contra, en la que usan páginas de reciente creación donde publican calumnias para confundir a la ciudadanía”, se lee en la publicación de su cuenta de Facebook.

El pasado 6 de enero se le cuestionó al Alcalde si se hacía pruebas para detectar el Covid-19, a lo que respondió que no, dado que él no se sentía con síntomas.

“Yo que tengo laboratorios que son médicos, no me he hecho pruebas, porque me siento físicamente muy bien, si me sintiera con temperatura y cuerpo cortado, ya hubiera ido a hacérmela en ese momento”, expresó.

“Pero mientras no es necesario porque hay que aprender a vivirlo, tranquilos... Por eso uso cubrebocas, me estoy limpiando continuamente las manos, los cuidados necesarios”, añadió.