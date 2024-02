De hecho, por esta situación el Alcalde Édgar González Zataráin, manifestó que sí sucedió algo muy raro en dicha plazuela, posiblemente porque la gente prefirió ahora ir al malecón.

“Sí sucedió algo muy raro en la Machado, yo estuve presente en la Machado, digo raro porque me llamó la atención, yo quiero aducir a esto, que mucha gente se concentró en el malecón, cosa que no sucedía antes, estaba el malecón llenísimo en las noches y antes no veíamos eso, antes veíamos el punto de concentración en la Machado y en la Machado tenían los permisos, estaba preparado, estaba la cerveza, estaba la música, no se restringió a nadie, se le dio permiso a los músicos”, añadió.