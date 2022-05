Despido de Cuén, por control político total de Rocha en Sinaloa, asegura Norzagaray

El despido de Héctor Melesio Cuén Ojeda de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, tiene que ver con la intención de Rubén Rocha Moya, representante del Ejecutivo Estatal, de acaparar todo el poder político en la entidad, opinó Ernesto Hernández Norzagaray.

El colaborador de Noroeste, académico y politólogo, sostuvo que Rocha Moya quiere tener un poder más amplio del que ya tiene, dado que actualmente cuenta con el control del Congreso, del Poder Judicial, Fiscalía y hasta el educativo.

“El cese del maestro Cuén es parte de toda una estrategia que está en marcha del Gobierno del Estado... Hay una estrategia destinada a tener algo que no tiene el Gobernador hasta el momento, como lo quisiera él, que es el tener el control absoluto del estado”, expresó.

“Yo creo que logró tener el control del Congreso, no pasa nada si no es con el aval de él, el Poder Judicial más o menos igual, pero más silencioso, el tema de cómo se mete en la elección del Sindicato de la Sección 53, hace un esfuerzo hacia lograr tener bajo control la mayor cantidad de cosas, no compartir con nadie el poder”, añadió.

-- ¿Cuén en qué entorpece esto?

“En el objetivo mayor, que es el de tener el control político en el estado, el tener control sobre Morena, el delegado, que no es un cargo electo, del delegado del Comité Nacional, pues realmente no pasó por la competencia interna, y tiene ahí asegurado el control del partido. Es una serie de cosas que yo veo y digo que es un concierto de acciones que tienen como propósito tener todo el control político del estado”.

Hernández Norzagaray piensa que el despido del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa nada tiene que ver con su desempeño al frente de la Secretaría de Salud, dado que junto a Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de la Mujer, eran los más activos del actual gobierno.

“Yo creo que Cuén, junto con Tere Guerra, eran los que tenían más visibilidad, porque estaban los dos Secretarios eran los que se veían, porque eran los Secretarios que se veían en el trabajo de la calle, los recorridos por el estado, la atención a víctimas, o a enfermos, entonces, yo no creo que tenga que ver con un asunto de incompetencias”, opinó.