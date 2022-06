Desplazados del sur tendrán lo que les corresponde, promete Rocha Moya

A las personas desplazadas de sus comunidades por la violencia se les atiende y se les dará lo que les corresponde, y se tiene presupuesto para ello, enfatizó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Nosotros todas las obligaciones que corresponden al Gobierno las estamos haciendo, ellos lo saben, se reúnen conmigo, he ido ahí, me he reunido con 300, ahora de Gobernador he venido al área, yo no le corro a los problemas y menos a los problemas sociales, los problemas sociales son para mí fundamental, entonces los estamos atendiendo, que nos hagan el favor de no hacer espectáculo, para qué”, añadió Rocha Moya tras declaraciones de personas desplazadas de que el Gobierno estatal no les quiere escriturar un predio para vivir.

“Les estamos atendiendo, los vamos a seguir atendiendo, les vamos a dar lo que les corresponde, tengo presupuesto para eso y con los municipios yo me estoy coordinando, entonces los desplazados los vamos a atender de la mejor manera y no quiero calificarlos a ellos para eso”, explicó.

“Que me disculpen los líderes que le mueven, ve tú a saber qué, ya me mandaron mensaje, son amigos míos, Miguel Ángel Gutiérrez sí, pero oigan, ahí tenemos un terreno que le estamos haciendo servicio, pero no somos Supermán para hacerlos de la noche a la mañana, hay 99 lotes que ya están listos para que se repartan y luego acabamos de comprar un terreno que ellos mismos nos recomendaron, finalmente nosotros lo compramos, hay compra-venta, le dimos un 70 por ciento”, subrayó.

“Pues que me esperen a que lo compremos y lo tengamos en propiedad plena, si no hay propiedad plena no podemos meternos nosotros a meter recursos público porque caemos en falta, entonces que nos esperen, a los de Concordia ya estamos haciendo, Villa Unión, a todos ellos ya les estamos trabajando, ahí ya tenemos terrenos, entonces estamos trabajando, no paramos ni un día”.

En el caso de las personas desaparecidas, recordó que se tiene un Plan de Búsqueda coordinando con los colectivos de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, continuó en entrevista.

Las personas que se le acercaron le solicitaron su apoyo para la reconstrucción de la primaria “Sixto Osuna” de Villa Unión, para una secundaria en la zona cercana al Fraccionamiento Riviera, para servicios como agua, luz y drenaje, y ayuda para personas que fueron desalojadas recientemente de sus viviendas en una invasión cercana al Fraccionamiento San Francisco.