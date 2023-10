“A ellos también les invito a que sigamos trabajando de esta forma como lo hemos hecho, estoy muy orgulloso de todos estos logros y hablo no solamente de lo que es la obra civil, de lo que es la obra pública, los logros que como administración hay que destacar están fundamentados en tres ejes fundamentales, el primero la transparencia con la que nos hemos regido”, reiteró.

“La transparencia que nos ha caracterizado como administración, pasar de la opacidad y transitar hacia un mejor ambiente de transparencia, no somos los perfectos en materias de transparencia, pero sí les digo que hemos avanzado bastante en esa materia”.

También recalcó el avance en la disciplina financiera que no permitía que se pudiera ver hacia dónde y cómo se podría terminar el año en lo administrativo y lo financiero y hoy permite ver con claridad qué se gasta, en qué, cuánto, cómo, a qué se le quita y a qué se le pone, hoy se puede decidir cómo salir este año fiscal, cómo se entregarán las cuentas en diciembre y cómo se estará recibiendo el próximo año, entre otros puntos.

Además recalcó que el tercer eje con que se ha trabajado en este año de gobierno es el de abrir a la opinión pública, a las organizaciones, asociaciones civiles, a la población en general la muestra de un Gobierno abierto, participativo, incluyente, que escucha, que atiende, que se deja ayudar.

“Porque si hay algo que yo siempre he dicho y puedo destacar es que no hay gobernante que pueda sólo, que la soberbia lo rebasa, que el egoísmo los pierde, pero sobre todo lo peor es que se engañan a sí solos, no hay gobernante y no lo va haber que pueda trabajar sin el pueblo, sin las organizaciones, sin los sectores, sin la ciudadanía en sí, nosotros lo estamos haciendo”, reiteró González Zataráin.

“Pero no sólo lo estamos haciendo hoy, queremos que esto siga siempre, gobierne quien gobierne, el partido que sea, la bandera política que sea, que eso quede como un ejemplo de que cuando la sociedad se unifica, se une, cuando el esfuerzo se hace en conjunto los logros son mayores”.

Entre otros puntos, manifestó que entre los retos que se tienen son dos fuertes que son los de la movilidad y del sistema de alcantarillado que requieren de muchísimos recursos y se tendrán que buscar recursos extraordinarios para atender esos temas.

El tema de la movilidad que requiere de nuevas vialidades, de nuevos puentes, modificaciones de la vialidad, entre otros, además de avanzar en el orden en todos los sentidos como el exceso de ruido, a la falta de respeto del automovilista que no tiene la cultura para ello, del uso de los espacios públicos y el orden del crecimiento y desarrollo de Mazatlán, entre otros puntos.