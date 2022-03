$!Destacan el papel de la UAS como formadora de profesionales en trabajo social

A su vez, Nidia Yuniba Brun Corona, directora de la Facultad de Trabajo Social Mazatlán e integrante del consejo directivo de la nueva asociación, destacó que se busca lograr el fortalecimiento institucional y reconocer al trabajo social en los distintos espacios en los cuales se desarrolla, teniendo acercamientos para el intercambio de experiencias desde la perspectiva profesional, ante un evento que marca la historia en el trabajo social mexicano.

“Nuestra facultad, en representación del Colegio de Trabajadores Sociales A.C, del Colegio de Peritos en Trabajo Social de Mazatlán pues se están incorporando a esta federación. Y son colegios que surgieron en el marco de los procesos de calidad de nuestra universidad desde el periodo del ex Rector Cuén Ojeda”.

En su intervención, antes de tomar protesta a la nueva Federación de Trabajadores Sociales, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, felicitó al gremio por esta asociación y se pronunció sobre la importancia de la conformación de dicha Federación Nacional de Trabajadores Sociales, para consolidar la unión del gremio en Sinaloa y todo el País.

“La escuela de Trabajo Social aquí en Mazatlán, no se me olvida en aquellos tiempos cuando nosotros buscamos lo que es la certificación de los procesos administrativos, lo que es la acreditación de ese programa educativo, y que lo principal que se buscaba en ese momento además de tener toda la infraestructura adecuada, desde luego se buscaba la habilitación del recurso humano, la habilitación de lo que es el trabajador social; no se me olvida que como Rector en aquella ocasión, fue la última escuela a la que me tocó retirarle las cadenas de una toma a la dirección” , recordó el funcionario de la administración estatal.

En el evento y en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, estuvo presente Horacio Lora Olivas, Subsecretario de Educación Pública.

Cabe mencionar, que esta nueva Federación de Trabajo Social está agrupada por alrededor de 20 asociaciones a nivel nacional, esto en aras de fortalecer el gremio y dar reconocimiento a sus profesionistas.