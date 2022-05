$!DÍA DE LAS MADRES | ‘Mi hija es mi vitamina del día’

“Cuando yo me levanto con las pilas bajas de que estoy decaída, de pensar en la muerte de mi madre, de mis hermanos, y que me llegan mis dos-tres días de querer estar tirada en cama, sé que no tengo derecho ni a enfermarme , porque si yo me enfermo, ella no se mueve, hay que alistarla para que se vaya a la escuela, hay que prepararla, hay que cocinar, es como la vitamina del día, ellos, de que te tienes que levantar, vencer cada obstáculo que te va poniendo la vida, y decir ¿por qué no? si ellos pueden por qué nosotros no vamos a poder”, comparte.

Esta no es una asociación civil , no cuentan con los requerimientos necesarios para serlo, pero a diario buscan donaciones para los padres que todos los días apoyan a sus hijos , pero que desafortunadamente están tan gastados, que en ocasiones no tienen para ellos mismos.

“ Ser su madre ha sido una experiencia máxima, sorprendente , llena de retos, y ha sido un proceso difícil, no ha sido fácil, lleno de obstáculos, de pocas oportunidades, pero que todos esos obstáculos han servido para brincarlos y decir ¿por qué no? si es un derecho que tiene mi hija, el derecho a la vida , el derecho a la educación, el derecho a la inclusión social, y educativa”, indica.

Platica que el día a día es complicado, solamente al salir de casa ya se sabe que comienza el trabajo duro, y sobre todo, que no hay condiciones para que su hija pueda desplazarse por la ciudad.

“Los obstáculos son diarios, desde que sales de tu casa con los espacios, las banquetas que están llenas de obstáculos, y que tienes que ir por debajo por donde van los carros, que te vayan sonando el claxon porque vas invadiendo el área del carro, y que no saben por qué vas por abajo, y cuando llegas al camión, el subirte y que no te dejen los asientos para tu hija como corresponde, pues sí es difícil”, menciona.

Joselín es una alumna de excelencia, es dedicada, toca varios instrumentos musicales, como el piano, violín y asiste a clases de natación, todos los días no deja de hacer actividades, son cosas que ama.

La adolescente platica que quiere ser pianista, y sus músicos favoritos son Sia, Adele, y que hace unos años pudo conocer a Mon Laferte. Al escucharla, Hilda esboza una sonrisa, le gusta ver a su hija platicando cómo ha cumplido sus sueños.

Hilda espera que algún día su hija pueda ser independiente, profesional, pero reconoce que tiene miedo, ya que el mundo es muy duro para las mujeres en lo general, y lo es más para una mujer invidente.

“Son dos retos y dos sueños, el ver recibida a mi hija como profesional, y verla realizada como mujer, pero ante lo que está pasando de las desapariciones, violaciones y todo lo que está pasando la mujer, es preocupante... me gustaría que se pudiera desplazar sola, pero ante todos los riesgos, no me da seguridad, la vida ya es difícil para una mujer, ahora más para una mujer invidente, sueño que se pueda desplazar sola, pero es más mi preocupación como mamá”, indica.

Pero todos los días ella se levanta con “la vitamina de su hija” y la apoya en lo que puede, ve con tristeza cómo en ocasiones sus compañeros de la preparatoria la desplazan, sin embargo, eso no hace que Joselín decaiga, mientras tenga el amor de sus padres y sus hermanos, ella es feliz.

Cuando nació y le dieron el diagnóstico, Hilda no supo qué hacer, el mundo se le cayó, lo primero que pensó fue en cómo le describiría la belleza de este lugar a su niña. Con lágrimas, reconoce que fue algo muy frustrante, pero que al final, ha aprendido mucho de todo esto.

“Pensaba en cómo le voy a decir cómo son las nubes, cómo le voy a decir cómo es una ventana, se imagina la vida tan bonita, lo que tú puedes ver, cómo se lo voy a decir, a transmitir, decirle que las flores son bonitas, son rojas, rosas, era frustrante para mí decir cómo le explico todo lo que hay, cómo se lo voy a decir”, acepta.

Sin embargo, no todo es desesperanza, Hilda lleva a su hija a un hospital de Estados Unidos para que sea revisada, buscan ensayos clínicos para ella, el director del hospital les ha dicho que las posibilidades son bajas, pero puede haber una luz de esperanza para ella pueda ver algún día.

“Desde entonces he estado tocando puertas, la llevo a Estados Unidos al Hospital Children en cada determinada fecha cuando tiene cita. Le dije al director de ese hospital, un doctor japonés, que sí nada más iba para pura revisión que no tenía caso, porque es muy costoso estarla llevando y estar pagando en efectivo, y me dijo que no, que la siguiera llevando, porque están estudiando su caso y si en algún momento surge algo para ella, ya está en el proceso del camino”.

“Me dice que para ella va a haber algo bueno, ‘no la deje traer, ahorita no se puede operar porque va a ser una operación muy dolorosa, va a sangrar demasiado y no le va a servir de nada’. Dijo que no había garantías, y estamos esperando que se haga realidad el trasplante de retina y está en fase experimental”.

¿Hay esperanza de que Joselín pueda ver?

“Así es... hay un antecedente de una persona que operaron en Alemania, pero son diferentes características, pero necesita que haya tenido muy poca visión, se le llama pigmentación. En el caso de Joselín me dijo el doctor que el de ella es diferente, parece el mismo, pero no es igual”.