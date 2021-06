$!Dice ‘adiós’ Elsy López a la campaña

A unas seis horas de que finalizara el tiempo límite para cerrar las campañas electorales, Elsy López Montoya cerró su campaña a la Diputación local por el Distrito 22, y con un mensaje a la participación ciudadana el día de la elección electoral.

La abanderada de la Alianza Va por Sinaloa sostuvo un último encuentro de agradecimiento en la colonia Benito Juárez, con parte de su estructura política y simpatizantes.

“Que no les dé flojera salir a votar, estamos en la elección más importante hay que salvar a México, hay que rescatar los programas sociales que quitaron (el Gobierno federal) y que no los ha construido un partido político, si no todos los mexicanos por la misma necesidad”, señaló.

En su último día como candidata, López Montoya también emprendió una jornada de limpieza en la playa y en la colonia López Mateos.

Las limpiezas fue una característica dentro de su campaña bajo la necesidad de no sólo dejarle propuestas y folletos a los vecinos, si no una actividad que mejore su entorno, en este caso el aseo del mismo.

López Montoya convocó a razonar el voto del próximo domingo y no continuar con el autoritarismo en el que ha caído el país.