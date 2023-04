“Pero tomemos en cuenta que se supone que el jueves es un día más tranquilo y se tuvieron 13 accidente en un día que se supone que es tranquilo pues nos preocupa qué pueda pasar en un día más fuerte que es viernes y sábado, entonces sí es preocupante, yo estuve hasta la 1:30 de la mañana (de este viernes) pendiente de los operativos, incluso hubo jaloneos con la Policía Municipal, hubo varias detenciones, no traigo el dato, pero sí hubo”.

“Muy bien (va la derrama económica) porque para ser jueves me dicen los organizadores que superó la expectativa de lo que es el jueves, normalmente empiezan a llegar jueves, lo fuerte es viernes y sábado y la salida es el domingo, pero viernes y sábado es lo fuerte”, añadió González Zataráin en entrevista la tarde de este viernes.

Expresó que será el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, quien dará el reporte de los detenidos.

“Lo que quisieron es hacer desorden, no se permitió hacer el desorden y obviamente cuando tú quieres meter orden hay quienes se resisten y provocan este tipo de jaloneo, pero no importa, ese jaloneo se va seguir dando porque nosotros no vamos a ceder, en ese sentido tenemos que seguir haciendo un llamado al orden y va provocar ese tipo de cosas, ojo”, reiteró el Presidente Municipal.

“Expresó que para poder meter en orden a la gente pues va haber ese tipo de situaciones, eso significa que si no hubiese habido esos jaloneos con la Policía la Policía estaría con los brazos cruzados dejando que hagan lo que siempre hacen cuando les viene en gana unos cuantos, porque no son todos, la gran mayoría estaba concentrada en el Centro de Convenciones, en las dos sedes de los dos eventos y sin problemas”.

Pero recalcó que quienes se van a la calle y que meten ruido provocan ese tipo de cosas, pero se va seguir insistiendo en contener lo más que se pueda, no es tan sencillo porque se habla de la presencia de más de 15 mil motociclistas.