Dice Alcalde que se quedó ‘calladito’, pero ya presentaron los documentos sobre la cancelación del contrato con Azteca Lighting

MAZATLÁN._ La información sobre la cancelación del contrato con Azteca Lighting ya se dio a conocer ante las instancias correspondientes, afirmó Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán.

El Edil explicó que no se hizo público desde el comienzo debido a que no quería faltar al debido proceso, y que no demandaran al Ayuntamiento por más de mil 500 millones de pesos.

“Es que ya cumplimos, yo les dije, no lo puedo dar a conocer, porque si lo doy a conocer pierdo una demanda de ello de mil 500 millones de pesos y yo no quiero causar daños a Mazatlán como lo han hecho otros alcaldes, dejar un proceso vivo por mil 500 millones”, indicó.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán interpuso un recurso de revisión para que les sea otorgada la información de esta cancelación, será la Comisión Estatal para la Información Pública quien decida si se les otorga o no, pero el morenista ya dijo que se dieron a conocer.

“Sería de mi parte una irresponsabilidad dar a conocer cosas que no debo hacer, entonces, me quedé calladito aunque me acosaran, me golpearan, me quedé callado aguantando, pero hoy ya lo dimos a conocer porque ya presentamos esos documentos”, señaló.

Dijo también que será Edgar Augusto González Zataráin quien informe a los medios de comunicación sobre los detalles de esta cancelación, se espera que en pocos días se le explique a la ciudadanía los términos de esta rescisión.