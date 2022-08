Dice ‘El Químico’ que no sabe si seguirá en la política luego de la Alcaldía; si la gente lo quiere, continuará

Ya que culmine su gestión como Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres no sabe si seguirá en la política.

Cuestionado sobre si su elección como consejero distrital en Morena es un preámbulo para ir por una Senaduría de la República, dijo que esto no era así, que él está enfocado en Mazatlán, y ni siquiera sabe si seguirá en la política.

“Primero elegir al Consejo Estatal (su trabajo como consejero), que a mí no me interesa participar, mi compromiso es con ustedes, con Mazatlán, pero primero definir, creo que para el 6 (de agosto) están convocando, el Consejo Estatal, que hoy alguien de la prensa dice que nunca había habido un presidente, en una columna, están equivocados, el único presidente estatal de Morena que ha habido es tu servidor, fui el primer presidente y el único hasta ahorita, todos han sido designaciones, democráticamente, es el único”.

–¿Es un preámbulo para la Senaduría?

“No, yo no tengo interés ahorita en nada, yo tengo interés en Mazatlán, tenemos mucho por hacer todavía, ahorita estuve en la Glorieta del Corazón, supervisando los trabajos, en unas colonias desde las 7 de la mañana, y no, yo le apuesto a Mazatlán y por Mazatlán”.

–¿Y en un año más?

“Llegado los tiempos definiré, no sé si retirarme, no sé si seguir en la política, si la gente me sigue queriendo, yo seguiré con ellos”.

–¿Le gustaría ser Senador?

“Primero me gustaría estar vivo, eso es lo primero, ya en esta edad no podemos hacer ni compromisos”.

Sobre el proceso de elección interna para la elección de consejeros, Benítez Torres dijo estar contento con los resultados.

“No hubo problemas, no hubo pleito, no hubo nada, se dio como se tenía que dar, indiscutiblemente hay muchos grupos fuertes en Sinaloa, y en Mazatlán no es la excepción, pero afortunadamente todo bien... Me parecen excelentes los resultados, aquí en Sinaloa no hubo ningún problema”, mencionó.