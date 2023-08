MAZATLÁN._ El aspirante a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que este proceso interno ha tenido favoritismo entre las “corcholatas” de Morena.

Afirmó que va a respetar los resultados del proceso interno de Morena porque quiere que Morena no se divida.

“Yo sostuve y sostengo que inició el piso disparejo y no he cambiado de opinión continúa el piso disparejo”, dijo en conferencia de prensa en Mazatlán.

“Sobre el Gobernador Rocha, es amigo mío, él y su familia, y me parece que ha cuidado las formas, no ha intervenido groseramente a favor de nadie, ha dicho que respeta a todos los que vengan y de mi parte siento respeto.

Monreal Ávila sostuvo una conferencia de prensa con medios de comunicación antes de realizar la Asamblea Informativa, en Mazatlán.

“Cuando un gobernador decide respaldar a uno de los aspirantes pierde objetividad, pierde también imparcialidad y la gente y sus gobernados tienen temor de participar en cualquier otro, el actuar facciosamente nunca ha sido bueno y yo creo que eso es reprobable”, afirmó.

En el caso de los aspirantes de la oposición, en especial sobre Xóchitl Gálvez, dijo ni le afecta ni le beneficia, ya que ellos tienen sus procesos.

“No voy a descalificarla, nosotros a los nuestros, hay que preocuparnos porque en caso de nuestras urnas se mantenga la unidad”, recalcó.

El Senador con licencia señaló que Morena no era un partido que había surgido en favor del derroche y el despilfarro y que hacía un exhorto y se autocontuvieran, se moderaran los aspirantes con los recursos económicos.

“Nuestra filosofía y nuestra esencia era la austeridad, es la austeridad, es el no uso de recursos públicos, el no uso de los aparatos del gobierno, es la no presión”, afirmó.

Para finalizar la rueda de prensa comentó que en dado caso de que las encuestas no le favorecieran no va a impugnar.

“No voy a impugnar, no voy a presentar quejas, no voy a presentar denuncias, los resultados que ahí se expresen voy a respetar, porque ese fue mi compromiso, ese fue lo que firme y voy a honrar porque quiero que Morena no se divida”, recalcó.