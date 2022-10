Diputada Olegaria Carrazco rinde informe legislativo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante decenas de ciudadanos del Sexto Distrito Electoral, legisladores federales y locales, regidores, funcionarios municipales y dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional, la Diputada federal Olegaria Carrazco Macías rindió este sábado su Primer Informe Legislativo como integrante de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados.

”Amigas y amigos, les he convocado a este ejercicio democrático y de rendición de cuentas generando presentar ante ustedes el resultado de mi trabajo como Diputada federal y representante federal, Cuarto Informe de Gobierno y Primero de esta 65 Legislatura del Congreso de la Unión, lugar en el que se han librado importantes batallas legislativas para concretar los cimientos de una nueva cultura democrática con base en los ideales y principios de la Cuarta Transformación”, añadió Carrazco Macías.

”Fiel a mis principios y convicciones he procurado ser una persona de servicio en toda la amplitud de la palabra para lo cual y pese a la disponibilidad de acudir de manera virtual, a la distancia a cada uno de los temas en el Congreso, me he presentado física y puntualmente a las poco más de 78 sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del pleno de la Cámara de Diputados, los cuales han representado poco más de 460 horas de trabajo en favor de la población mexicana”.

En el evento realizado poco después de las 11:00 horas en el Teatro Ángela Peralta agregó que, en este primer año de la 65 Legislatura, para la que fue reelecta, ha tenido la oportunidad de participar en el análisis, el debate de importantes temas del andamiaje normativo de las leyes federales, las cuales trastocan la convivencia social en el marco de los derechos y obligaciones de la sociedad, entre ellos justicia y democracia, trabajo, salud, educación, seguridad, medio ambiente, entre otras.

”Como ningún otro partido en la historia de nuestro país y desde nuestro movimiento impulsé reformas que atienden y combaten malas prácticas del ejercicio del poder y que nos fueron heredadas por gobiernos pasados los cuales cobijados en el fuero incurrían en conductas ilegales sin ser sometidos a juicio”, enfatizó la Diputada federal por Morena.

”Debido a ello se propuso y aprobamos que cualquier servidor público, incluido el Presidente de la República, sean juzgados como cualquier ciudadano al momento de incurrir en una ilegalidad, la revocación de mandato; elevamos a derechos participativos de la población para que atendiendo al desempeño de sus gobernantes se tenga la posibilidad de evaluarlo y que en caso de no cumplir con las expectativas sea la misma ciudadanía quien lo solicite, participe y vote en la revocación de mandato”.

La secretaria de la Comisión de Salud e integrante de las comisiones de Educación y Bienestar también manifestó que participó en la aprobación para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, en el fortalecimiento al derecho a la movilidad y seguridad vial, y en materia energética en la nacionalización del litio, entre otras.

”En las propuestas personales a lo largo de este primer año impulsé temas para las y los sinaloenses que nos representan verdaderas coyunturas, así mismo presenté diversos temas en materia de salud respecto a las vacunas y tratamientos oncológicos para pacientes con cáncer”, continuó.

”Para la recertificación del camarón de altamar mexicano, que ya fue atendido, exhorté a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la de Relaciones Exteriores para que actuaran de manera conjunta en favor de la recertificación del camarón de altamar con los Estados Unidos de Norteamérica respecto al proceso de evaluación que dicho Gobierno realiza al proceso de pesca y en favor de especies en riesgo como la tortuga”.

Dicha recertificación se logró con los cual el camarón de altamar mexicano se posiciona nuevamente en el mercado de los Estados Unidos y con ello se estabilizan los ingresos de las familias de Sinaloa que hacen de la pesca su fuente de ingreso y sostén de sus casas, recalcó.

También dijo que ha llevado apoyos a pobladores de comunidades no solamente del Sexto Distrito Electoral que comprende de San Ignacio a Escuinapa, incluyendo una parte de la zona urbana de Mazatlán, pues también lo ha hecho en el Distrito 01 Electoral.

”Con todo ello les digo a quienes han hecho manifestaciones sin sustento, pero sí con un trasfondo politizado, que Olegaria Carrazco ni es becaria ni es una simple moma como otros han tildado señalándome que solo voy a calentar un curul, el trabajo está aquí y con mucho orgullo se los comparto”.

Al evento acudieron el secretario general de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo; la Diputada federal Yadira Marcos; el Diputado federal Fernando García, el Alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez y la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Nayla Adilene Velarde Narváez, en representación del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, entre otros.