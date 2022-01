Diputado Leobardo Alcántara, a favor de Carnaval de Mazatlán 2022

El Diputado federal del PT por el Distrito 01, Leobardo Alcántara Martínez, manifestó su oposición a un nuevo confinamiento social y cierre de actividades económicas por los altos contagios de Covid-19 en las últimas semanas.

El legislador federal se mostró a favor de realizar el Carnaval de Mazatlán a finales de febrero, pues de acuerdo a la evidencia médica, los efectos de Ómicron son muy leves y no requieren hospitalización.

“Yo no soy médico ni epidemiólogo, como el Subsecretario López-Gatell, pero los resultados los estamos viendo todos, que la variante Ómicron, si bien es muy contagiosa, los comentarios de analistas a nivel nacional e internacional, Secretarios de Salud de otros países, dicen que es una variante muy leve, está muy leve, simplemente hay que tener las precauciones, hay que mantener la sana distancia, este virus llegó para quedarse, hay que seguir cuidándonos, vitaminarnos, para reforzar nuestro sistema inmunológico”, expuso.

El confinamiento no es sano para la economía interna del estado ni del País, sostuvo, pues no por estar encerrado no te vas a contagiar.

“¿La gente que no tiene y que vive el día al día que va hacer si los confinan? esa gente tiene que salir a trabajar. A nivel internacional ya se ha dicho, el Covid-19 ya se va a quedar para siempre, lo que tenemos que hacer es inmunizarnos, por eso yo exhorto a toda la ciudadanía que se vacune y mantenga las precauciones necesarias”, dijo.

“Yo creo que un segundo confinamiento no puede ser posible, a fin de cuentas el virus ya está, la mayoría de las personas ya tiene sus dos vacunas, lo que hay que hacer es concientizar a la población para que se siga cuidando y continue con la aplicación de las vacunas”.

El Carnaval es una fuente de turismo muy fuerte que viene a Mazatlán, que le da empleo a muchisima gente, por eso se deben tomar todas las medidas precautorias para hacer este Carnaval, porque se necesita para la economía interna del municipio, precisó.