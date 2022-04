$!Distribuye INE paquetes electorales para la revocación de mandato al sur del estado

Ramírez Herrera informó que el padrón electoral del Distrito 01 es de 306 mil 028 electores y recalcó que toda la ciudadanía que pertenece a este Distrito, está contemplada para que participe en este ejercicio democrático.

“Son escuelas, afortunadamente en este Distrito la mayoría de los lugares han sido domicilios particulares, pero ahorita nos favorece que son menos lugares donde vamos a instalar, y la mayoría son escuelas primarias públicas”, manifestó.

“El hecho de que estemos instalando menos casillas no significa que nada más instalemos las casillas que comprenden a los ciudadanos de esa sección electoral, no, ahora lo manejamos por unidades territoriales y esa sección electoral la llamamos sección sede, como les comentaba, en los listados nominales que vienen ahí adentro, en el estado nominal, me vienen ciudadanos de tres secciones, de seis secciones, aunque la sede sea una sección electoral donde se va a instalar, pero todos están contemplados hasta el corte del 15 de febrero”, agregó.