$!Don Pablo, en su silla de ruedas eléctrica, se siente independiente, aunque las calles de Mazatlán le compliquen trasladarse

“Por ningún motivo se puede a veces pasar, la rampa para nosotros que andamos en sillas de ruedas, no podemos andar, si estuviera todo ‘parejito’, como ésta (muestra una rampa al ras de la calle) pues pudiera pasar por ahí, pero las banquetas están llenas de escaleras y subidas y bajadas ”, comparte.

A Pablo le gusta salir, a pesar de que le es muy complicado caminar, sus piernas no lo detienen. Son muchos los años ya desde la última vez que sus rodillas le respondieron al 100 por ciento para poder dar unos pasos.

“Tengo como 20 años que no tengo líquido en las rodillas”, dice Pablo Navarrete Muñoz, al explicar el porqué circula en una silla eléctrica mientras se dispone a ir a su casa, en la Colonia Independencia.

Don Pablo de movilidad urbana sabe poco, él cree que los autos mandan en la calle, así lo hace saber cuando lo vemos con dificultades para poner subir a una banqueta para doblar hacia la calle que lo llevará a su casa, primero desconoce el motivo de la entrevista, para él, no hace nada extraordinario, pero se le dice que hay una Ley de Movilidad, donde estipula en su artículo número 43, que ante todo, las personas que tienen una movilidad limitada, son las que tienen la prioridad en la calle.

Cuando se le dice eso, accede a platicar su historia, cómo es su travesía día con día en las calles de Mazatlán, cómo la gente lo ayuda en lo que puede, cómo la infraestructura para que alguien como él pueda circular, es insuficiente.

“Así no veo yo cómo pasar, no hay rampas para nosotros... la verdad la gente sí me respeta, a veces se han parado cuando la gente me ve batallando, se han parado para darme ‘chansa’ de que pase yo, sí”, conversa.

A Pablo lo delatan los años, sus uñas están casi despegándose de sus dedos, ya no produce la cutícula suficiente para sostenerse, sus arrugas delatan que la vida le ha pasado factura, pero aún así, a sus 84 años, a él le gusta salir, lamenta no poder caminar como antes, pero eso no será una limitante para darse una vuelta a la calle.

“Este es mi modo de transporte, tengo como 20 años que no tengo líquido en las rodillas, se me acabó el líquido, entonces no tengo fuerza, ando hueso con hueso, entonces por ese motivo ando en la silla, si yo ando tres cuadras a pie, siento una cosa muy fea”, explica.

Don Pablo comenta que tiene que irse porque se le está saliendo el aire a las llantas de su silla de ruedas eléctrica y también se le acaba la carga, ya que solo le dura tres horas, pero, ya todos en la Colonia Independencia lo conocen, a él la discapacidad no lo detiene para salir y ser alguien independiente, aunque le gustaría que las deficiencias de las calles y las banquetas, no le hicieran tan difícil hacer su vida diaria.

“Es muy complicado andar en Mazatlán, yo por eso el hijo mío siempre me trae en el carrito de él... pero yo trato de andar por toda la colonia, me gusta salir, me voy a la Panamá y así, a traer comida, en este carrito”.