$!Don Samuel, un papá forjado en el campo

No esconde su amor por sus hijos Lidia, Patricia y Samuel Francisco.

“Ser papá es un orgullo, una ilusión, uno los quiere desde que sabe que están en el vientre, mi primer hijo fue niña, fue complicado cuando nació, no me daban esperanzas, pero miré, ahí está”, dice.

Aunque sus hijos son profesionistas en docencia, enfermería y criminalística, Samuel Francisco gustaba del campo, por lo que no ejerció, así que se convirtieron en compañeros inseparables.

“Cuando iba a ser papá, siempre decía que quería ‘lo que Dios me mandara era bueno’, me mandó dos niñas y un niño, pero al niño me lo quitó (después), así es la vida, la vida te da golpes duros, ese ha sido el golpe más duro, pero hay que sobrevivir”, expresa y se quiebra.

Samuel Francisco murió en un accidente hace cuatro años. Ese día la felicidad se acabó en su casa, tuvo qué cambiar sus actividades, su día a día, pues ya no estaba él, señala.

Y así sus hijas, a las que no podía mandar a arrear vacas porque es difícil o temía que les pasara algo, empezaron a ser sus compañeras, con quienes ahora siembra y va al rancho.