Comentó que a pesar de que Protección Civil, impidió el paso al inmueble debido al riesgo de colapsar que tiene la casa, señalando que serían los encargados de tumbar la estructura dañada, hasta el momento no se han hecho presentes para cumplir con lo prometido.

Doña Rosa, a más de un mes de que perdiera su casa provocado por una explosión de gas, no ha podido retirar por completo la estructura dañada, para volver a iniciar la construcción de su vivienda.

Así mismo, personal de Obras Públicas ha acudido a revisar su casa y ha manifestado que brindarán su apoyo, pero hasta la fecha no ha tenido una respuesta concreta, indicó Plaza Herrera.

“Ya fuimos, nos dijeron que iban a venir a ayudarnos pero no ha venido, queremos ir el martes otra vez”, dijo.

La vecina de Villas del Sol, mencionó que hace 15 días acudió a la Presidencia Municipal a pedir ayuda para demoler parte de la estructura que se encuentra a punto de colapsar, donde le dijeron que visitarán su domicilio para ayudarla, pero no han aparecido.

“A mi hijo, le iban a ayudar sus amigos a sacar las cosas, pero Protección Civil no los dejó, y no hicieron nada, nosotros anduvimos sacando las cosas, vinieron unos nietos y sobrinos y entre todos sacamos las cosas”, expresó.

En estos momentos la familia se encuentra viviendo en una bodega, que hicieron el favor de prestarle en lo que resuelve su situación, con lo poco que pudo rescatar de sus muebles es como han venido pasando estos días, en condiciones no tan confortables, debido a que se quedaron sin abanicos.

“Aquí pasamos todo el día, porque nos prestaron, pero allá dormimos en el kinder porque ni abanicos tenemos”, comentó.

Manifestó que este martes acudirá a la Sesión de Cabildo que realiza el Alcalde para escuchar a la gente, porque necesita saber si realmente le van a brindar apoyo.

“Quiero ir el martes, para que me desengañe, sino para ser una casita de lámina, porque no toda la vida me van a prestar aquí”, mencionó.