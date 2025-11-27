Durante 2025 122 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa, advierte dirigente del PAN

En lo que va de 2025 122 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa y de ellas 39 casos fueron clasificados como feminicidio, expuso la regidora y presidenta del Partido Acción Nacional en la entidad, Wendy Liliana Barajas Cortés.

“En Sinaloa las cifras del presente año son alarmantes y deben interpelarnos a todas las autoridades municipales, tan solo en 2025, 122 mujeres han sido asesinadas en el Estado, de los cuales 39 casos fueron clasificados como feminicidios”, añadió.

“Entre enero y junio la Fiscalía General del Estado registró más de 7 mil 200 delitos contra las mujeres, lo que representa que alrededor de 40 mujeres son víctimas de violencia cada día; en Mazatlán los registros del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres evidencian centenares de casos de violencia familiar, siendo el hogar el espacio que debería brindar srguridad es el lugar donde más agresiones ocurren”.

Lo anterior lo expresó al pronunciarse, al igual que la regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, y el regidor por Morena, Jesser Yael Martínez Otero, de que el activismo para erradicar la violencia contra la mujer no sea nada más durante 16 días por la conmemoración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino todo el año.

“Al igual que mi compañera regidora Maribel Chollet traigo este tema a este Cabildo por la importancia y la relevancia que representa no nada más para todas las mujeres, sino que también la debe de tener para los hombres, una fecha que es un recordatorio mundial de que las mujeres seguimos enfrentando violencia en nuestros hogares, en nuestros espacios públicos, en nuestros entornos laborales y lo más grave en un sistema que aún no garantiza justicia plena”, recalcó Barajas Cortés.

También dijo que los números que mencionó no son estadísticas frías, son historias de familias destruidas y vidas truncadas y en Sinaloa apenas uno de cada 20 delitos sexuales llegan a una denuncia formal, esto es inadmisible.

Por ello propuso asumir de inmediato que el Municipio impulse desde sus facultades el fortalecer la coordinación con la Fiscalía General del Estado para que en los casos de abuso sexual y violencia familiar las víctimas cuenten con la atención y el seguimiento suficiente; en segundo punto propuso impulsar campañas permanentes de rpevención en escuelas, transporte público y espacios comunitarios, pues la prevención cultural no pude seguir siendo un pendiente.

“Y tres: priorizar y reforzar la atención efectiva a víctimas con acompañamiento psicológico y jurídico, así como rutas de protección confiables y accesibles”, añadió.

“Las mujeres de Mazatlán no pueden esperar más, el 25 de noviembre les decimos que no basta con alzar la voz y hacer activismo durante 16 días, debemos actuar, que este Cabildo asuma que cada agresión, cada denuncia no atendida, cada expediente archivado es un fracaso colectivo del Estado, que cada una de las más de 7 mil mujeres violentadas este año en Sinaloa sepan que no están sólas, mi compromiso es seguir levantando la voz, señalando omisiones y proponiendo soluciones”.

Porque la violencia no se erradica con discursos, se erradica con voluntad, con presupuesto, con leyes aplicadas, con políticas públicas y con instituciones que respondan, reiteró.

La regidora Maribel Chollet Morán invitó a las y los regidores en la sesión ordinaria de Cabildo que no se pierda la oportunidad que estos 16 días de activismo, que concluyen el 10 de diciembre, no sean únicamente los que se dediquen a este tema.

“Yo las invito a mis compañeras regidoras, a mis compañeros regidores, que con ese mismo respeto que estamos trabajando día con día no perdamos la oportunidad que estos 16 días, que concluyen el 10 de diciembre, no sean únicamente los que le dediquemos a este tema, son 365 días del año , 24/7 que debemos de abordar con mucha responsabilidad este doloroso tema de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”, subrayó.

El regidor Jesser Yael Martínez Otero dijo estar de acuerdo en visibilizar este tema, participó el día que inició el activismo y en la caminata la tarde del martes.

“Estoy de acuerdo en que hay que visibilizarlo y este es un muy buen lugar para hacerlo al estar mencionándolos, creo yo Presidenta que no hay, independientemente del color, tinte, lo que tengamos, no hay un sólo regidor que busque fortalecer mecanismos para poder apoyar a las mujeres, a los niños y niñas, cuenta con todos nosotros para cualquier acción que pueda sumar y multiplicar esos esfuerzos”, recalcó Martínez Otero.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez expresó que en el Gobierno Municipal se tiene una agenda naranja.

“Estos 16 días de activismo son muy importantes para erradicar la violencia contra la mujer aquí en Mazatlán y los invitamos a que se unan a todas las actividades que se tienen planeadas, pueden checar todas las acciones que se tienen a través de las redes sociales oficiales”, continuó.

En entrevista manifestó que cada uno de los integrantes del Cabildo están ocupados en la agenda naranja, están participando, se tienen muchos talleres que se han dado a lo largo del año en perspectiva de género, sobre todo en diferentes áreas que son tan sensibles como la Policía Municipal y otras dependencias.

“Y por supuesto que estamos atentos a cualquier tipo de violencia que pueda presentar cualquier mazatleca, estamos alentando a que las mujeres tengan la cultura de denuncia, que eso es algo muy importante que deben de conocer, también estamos fomentando a que conozcan la Cartilla de los Derechos de las Mujeres que promueve nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum”, reiteró.

“Y buscamos que de esta manera sean mujeres informadas, sean mujeres que sepan que tienen derechos y que tienen el apoyo sobre todo de este Gobierno Municipal a través de la dirección del IMmujeres (Instituto Municipal de la Mujer) y de todas las dependencias porque nosotros estamos aquí para apoyar el desarrollo de todas las mujeres mazatlecas”.