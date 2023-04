MAZATLÁN._ Tras manifestar que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, no puede estar haciendo giras porque tiene un compromiso con México y el Presidente de la República, la coordinadora nacional de Morena Progresista manifestó que no hay piso parejo porque algunos de los aspirantes de ese partido a la candidatura presidencial tienen tapizado al país de bardas y van a los estados dejando solos los lugares donde deberían de estar atendiendo a los ciudadanos.

“Marcelo no puede andar haciendo giras porque Marcelo tiene un compromiso con México y tiene un compromiso con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces no puede andar haciendo tanto ese tipo de giras, más bien él busca espacios que le permitan sus horarios personales donde pueda hacer actividades políticas, que es sábado y domingo trata de ocuparlos para estar en algún lugar”, añadió la ex Diputada federal Guillermina Alvarado.

“Pero no puede dejar tanto como quisiéramos porque ustedes saben que también sábado y domingo está fuera del país, tiene una encomienda muy importante y me atrevo a decir que nadie en este momento podría realizar las actividades que él tienen en otros países”.

En conferencia de prensa tras inaugurar la mañana de este sábado el Foro LGBT+Mazatlán “Diversidad y Sociedad” en un salón de conocido hotel de la Zona Dorada, en este puerto, agregó que no por eso el canciller mexicano queda en desventaja contra los tres aspirantes a la candidatura presidencial por Morena porque la gente lo conoce, sabe lo que está haciendo, conoce su trayectoria, tiene más de 40 años sirviendo a México.

“Entonces creo que eso lo pone en ventaja porque en lugar de estar haciendo proselitismo, que en este momento por supuesto que no podemos hacer proselitismo porque no son tiempos electorales, más bien creo que lo que hace él cuando puede es estar visitando a la ciudadanía y creo que nosotros somos los más argüenderos porque queremos que venga, lo queremos traer, que la gente lo escuche y fue a presentar su libro, por supuesto que lo vamos a traer”, añadió en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañada de Perla Iveth Peña, quien encabeza Fuerza Marcelo en Sinaloa y Darío Rivas, coordinador nacional de Avanzada Nacional Morena, entre otros.