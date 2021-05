El Alcalde de Mazatlán garantiza jornada electoral tranquila

“Ya tiene instrucciones el Secretario de Seguridad Pública como lo acabo de comentar por ahí, porque no vamos a dejar ni la zona rural ni la zona urbana, un puerto tan importante y aquí estamos trabajando, le hago un llamado a la ciudadanía para que salga a depositar su voto por el que ellos decidan”.

“Estoy asegurando la tranquilidad y con estas nuevas unidades se va a reforzar más todavía, para que sea tranquila, hablando de elección, como encargado de este Gobierno, como representante de este Municipio, no es muy fácil porque es un municipio bastante grande, pero estamos haciendo todo lo posible, estamos trabajando y esperemos que todo esto salga bien”, aseguró.

“Una pérdida humana, mis respetos para toda su familia, estamos reforzando, no vamos a decir que vamos a parar, pero estamos trabajando”, dijo Villalobos Jiménez en entrevista, tras la entrega de las patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

‘Hay coordinación con la PEP y los tres niveles de Gobierno: Alfaro Gaxiola

Por su parte, el titular de la SSPM, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, expresó que hay una coordinación con la Policía Estatal Preventiva y los tres niveles de Gobierno, con los comandantes de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional Carreteras.

“Y como ya lo dije ahorita, al momento que nos piden el apoyo acudimos a donde esté, ya una vez que ellos tengan resguardado su operativo, entonces, si ya no nos ocupan, es cuando nos retiramos”, dijo Alfaro Gaxiola.

También subrayó que no hay temor en el clima electoral.

“No, yo invito al ciudadano a que salga a votar, a que haga su libre voto, no hay temor porque nosotros andamos en la calle, ya tenemos formado el protocolo de seguridad, vamos a andar patrullando, ese día no vamos a parar hasta que no esté todo resguardado, para que todo salga bien en las elecciones”, recalcó.

-¿No hay amenazas?, se le cuestionó.

“Hasta ahorita no, si es que llegaran a poner denuncia, yo creo que la van a poner en la Agencia (del Ministerio Público), en donde corresponde, pero hasta ahorita no hemos recibido ninguna denuncia “, expresó Alfaro Gaxiola.

Tras el asesinato la mañana del lunes del director de la PEP en Sinaloa, dijo que Mazatlán está tranquilo, se sigue patrullando tanto en la zona urbana como en la zona rural, no se va a bajar la guardia.

“Yo no aumento mi seguridad, yo sigo con mis mismos escoltas, eso sí, tengo una escolta en la oficina, una mujer que está acompañando a las secretarias para cualquier cosa que se llegara a presentar o algo, pues está resguardado el edificio también, pero en la calle ando con mis mismos escoltas, eso sí, no bajo la guardia”, reiteró en entrevista por separado.