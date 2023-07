ROSARIO._ En 2024 se va a transformar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no haya nunca más un ministro que gane más de 600 mil pesos al mes y no se cometa nunca más una injusticia contra un mexicano, manifestó el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Recordó que cuando fue Gobernador de Tabasco, al segundo día de su administración fue a un reclusorio donde de 300 presos o reclusos con los que platicó, 190 más o menos le dijeron que estaban detenidos por robarse un pavo para comer y ya llevaban detenidos de siete a ocho años.

“Que se vayan a volar los ministros, los jueces y los magistrados, esto es también muy riesgoso, se los platico porque quiero que ustedes se lo platiquen a todos”, expresó sobre el PJF y la SCJN López Hernández, que en entrevista no quiso manifestar nada sobre rubros prioritarios que se requieren atender en el país argumentando que se está en una etapa donde no se pueden hacer propuestas.

En diferentes ocasiones, las y los ministros han refutado que tengan sueldos excesivos y advierten de que hay un riesgo en la separación de poderes en México con los ataques que sufren de la actual administración federal.

El aspirante presidencial recordó que una maestra a la que escucha y atiende lo que ella le dice le dijo otro día que en México la injusticia es como la serpiente, como la culebra que solamente muerte a los que están descalzos, a los que no tienen ni para un par de huaraches, a los necesitados o a los olvidados, a los marginados, al pueblo.

“Pero eso se va acabar, no más injusticia en México, ahora entre todos vamos a cambiar por una vez y para siempre, ya los del dinero y los de cuello blanco no van a seguir comprando a la justicia porque éstos piensan que nosotros, que el pueblo no lo sabe, miren los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte son como los mercaderes del Templo”, enfatizó.

El aspirante a la coordinación nacional de los comités en Defensa de la Cuarta Transformación como le llaman el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México a sus aspirantes presidenciales para el 2024, expresó que al paso que va dicho personal de la SCJN va terminar vendiendo hasta las estatuas que hay en esa institución.

“Y se los digo, que me escuchen los ministros, porque ustedes sí lo saben, ellos no tienen alma, imagínense, aquí están los maestros quejándose porque la jubilación se las pagan en una cosa que le llaman UMA, no nada más a los de la (sección) 53 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Sinaloa), también a los jubilados de todo el país”, recalcó el ex Secretario de Gobernación.

“Yo no sé ni qué signifique ni me interesa saber qué significa (UMA: Unidad de Medida Básica), la realidad es que los maestros jubilados no se las pagan en salarios mínimos, se las pagan en eso que se llaman UMAS y que en lugar de aumentar su pensión va disminuyendo y saben por qué, ahí sí por unanimidad 11 ministros de la Corte fallaron a favor de las dichosas UMAS, pues se van a ir a volar porque eso va a desaparecer, ustedes nos van a marcar el tiempo y la jubilación de todos en salarios mínimos”.

Reiteró que esa es una de las asignaturas pendientes, pero va haber justicia en México.

“Esa es una de las asignaturas, pero se los juro, va haber justicia en México, justicia para todos y ahora sí le vamos a cambiar el nombre a la Suprema Corte, va ser la Suprema Corte Justa, porque eso es lo que ustedes quieren, lo que ustedes me están mandando”.

Entre otros puntos criticó la actuación de Televisa y de Latinus, de los que dijo nunca estará en ninguna entrevista y dijo que los dueños de Latinus, que son ex gobernadores y yernos de ex gobernadores tenían negocio de venta de medicamentos, pero a precios muy caros y uno de sus compradores fue el ex Gobernador de Sinaloa y ahora Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

“Lucraron con la salud de los mexicanos, tenían contratos por todos lados de venta de medicamentos, de material de curación, de equipamiento, los bancos de sangre, yo quiero mucho a Quirino, es mi amigo, pero ahí sí se equivocó porque él les tenía un contrato, en todo su sexenio 4 mil 650 millones de pesos en venta de medicamentos y material de curación”, dio a conocer el también ex Gobernador de Tabasco.

“Y revisen en los anteriores gobiernos en Oaxaca, en el Estado de México 6 mil millones; Tamaulipas 2 mil millones con un Banco de sangre; Michoacán porque ese es su socio el anterior Gobernador, 4 mil 800 millones de pesos”.

En el evento lo acompañó el Diputado local y coordinador del Movimiento de Apoyo a Adán Augusto en Sinaloa, Ambrosio Chávez Chávez, así como la Diputada federal Ana Ayala y legisladores locales, entre otros.

Tras la asamblea informativa en el municipio de El Rosario visitó una empacadora de mango y posteriormente encabezó otra asamblea en la plazuela principal de Escuinapa como parte de su visita por el sur de Sinaloa, que era la parte que le faltaba de la entidad sinaloense pues ya ha estado en municipios como Mazatlán, Culiacán y Ahome.

Después de Escuinapa su itinerario incluye Acaponeta, Tuxpan y Tepic, Nayarit este mismo sábado para este domingo ir al estado de Puebla, dio a conocer.