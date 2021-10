‘El conductor venía a exceso de velocidad... y sacó el teléfono’, dice mamá de joven prensada en accidente carretero

Yuret Vera Ruiz ha vivido las horas más terribles de su vida tras accidentarse la noche del jueves en este puerto, cuando viajaba en un camión de pasajeros en compañía de sus hijos.

De ellos, la adolescente de 14 años, de nombre Jaqueline Guadalupe, quedó prensada y su condición es delicada, pero estable.

“Anoche, cenamos, pasamos a cenar y de repente, el bus se fue, voló, y ya no supimos más que ver cada quién por sus hijos, ahí mi hija quedó atorada, en la madrugada la operaron, le hicieron una reconstrucción en su seno y en sus brazos y en la cara tiene puntos, en ese tramo el conductor venía a exceso de velocidad, y por lo que dicen los demás compañeros que sacó el teléfono”.

“Yo volé, yo salí volando con los niños y rodamos dentro del autobús y me levanté con los niños, y lo que hice fue aventar a mis hijos hacia afuera, y empecé a buscar a mi hija y mi hija no contestaba, mi hija estaba en el mismo lugar donde venía, ahí quedó atorada y lo primero que dije ‘mi hija ya está muerta’, de repente gritó que yo la sacara, pero no podía sacarla, los mismos compañeros igual le quisieron ayudar, pero era un camión grande, pesado, hasta que llegaron los bomberos pudieron sacarla”, explica.

“Nos trajeron aquí, aquí no había medicamento, tuve que mandar comprar medicamento”, afirma.

“El niño que murió venía detrás de nosotros y quedó ahí, le cayó encima el camión, la mamá del niño está cuidando a su otra hija de un año que se golpeo la cabeza, ellos son de San Cristóbal, el papá del niño está ahorita en la Fiscalía viendo lo de su bebé que falleció y para que le den el cuerpo, al señor lo acaban de dar de alta, también quedó prensado de una mano y nomás lo dieron de alta fue a ver lo de su hijo”.

Yuret y sus hijos se dirigían a Guaymas, Sonora, donde radican actualmente.

Espera que la línea de autobuses responda por los gastos, ya que considera que el accidente se debió a la imprudencia del conductor, y hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyos.