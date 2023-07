“Efectivamente la economía no crece y este Gobierno le echa la culpa al Covid-19, pero el peor virus que nos ha atacado en México en los últimos 4 años es el virus de la 4T (Cuarta Transformación), contra ese no teníamos vacuna, pero ya la hay, es el Frente Amplio por México, esa es la vacuna, 4 años donde la economía creció cero, en cambio en Colombia esos 4 años creció 14 por ciento”, añadió Enrique de la Madrid.

En conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles en Mazatlán a donde acudió como parte de su visita por Sinaloa, que incluye Culiacán y Los Mochis para recabar las 150 mil firmas que requiere para pasar a la siguiente etapa de debates como parte del proceso para elegir a quien será en candidato presidencial de dicho Frente Amplio por México, integrado por los partidor Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como agrupaciones civiles, dijo que la economía se mejora también apoyando las energía renovables.

“Apoyando las energías renovables para que no se les esté yendo la luz como se les está yendo ahora aquí en Mazatlán, y no tendría por qué pasar eso, porque tenemos sol, porque tenemos viento, porque tenemos mar y porque podríamos ser todo un productor y una potencia en producción de electricidad”, recalcó el también ex Secretario de Turismo federal e hijo del ex Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.

“Pero con un Gobierno inepto que no entiende de nada están su friendo ahora las personas echando a perder sus alimentos, echando a perder sus instrumentos, entonces cómo se crece la economía, con inteligencia y oportunidades, con trabajo para los jóvenes, con una economía que traiga mejores inversiones, en fin, no nos faltan ideas de qué hacer, a los de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) no se les puede ni una buena”.

En la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de la presidenta del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, así como las ex legisladoras de ese mismo partido Maribel Chollet, Irma Tirado, Elsy López; el Regidor del PAN, Martín Pérez Torres y el ex Alcalde de El Rosario por el PRD, Aarón Flores Estrada, entre otros, subrayó que en caso de la inseguridad es un drama el que se vive en el país.

“Y en el caso de la inseguridad es un drama, es un drama, una gran parte del territorio nacional hoy está tomado por el crimen organizado, o Morena no se da cuenta o está metido, y pues seguramente una combinación de las dos”, añadió Enrique de la Madrid.

Recordó que estuvo hace poco en Zacatecas e hizo un recorrido de Sombrerete a Durango y cuando llegó a esta última ciudad le dijeron que cómo de le ocurrió venirse por esa carretera, nadie pasa por ahí y esa historia la oye todos los días.

“Que se necesita, una economía que crezca para que haya oportunidades; dos: instituciones fuertes, policías municipales, estatales, Guardia Nacional bien equipada y ahí sí si ya tienes instituciones fuertes una ciudadanía que participe y que denuncie, otra vez, ideas tenemos, a ellos no se les ocurre ninguna”, reiteró el también ex director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, entre otros cargos.

Entre otros puntos, manifestó que todos los programas que existían para apoyar a sectores como el agropecuario que existían, bajo el argumento falso de la corrupción fueron desaparecidos por el actual Gobierno federal y se nota en México donde el nivel de pobreza ha aumentado, el nivel de inseguridad también cada vez es mayor, las oportunidades para los mexicanos van a la baja.

“Y por eso estoy hoy, y debería haber empezado (antes), pero aquí voy, y sí quiero aprovechar este espacio porque estoy aquí para recabar también firmas para poder pasar a la siguiente etapa y poder seguir compitiendo para encabezar o ser el responsable del Frente Amplio por México”, reiteró Enrique de la Madrid.

“Les recuerdo que son 150 mil firmas las que se requieren, yo digo de aquí al 5 de agosto, aunque sea el 8, pero yo digo 5 porque si no somos muy dados a irnos hasta el final, 150 mil firmas de gente que en este caso diga yo quiero que Enrique pase a la siguiente etapa que son los debates, que es donde también tenemos la oportunidad de hablar de cómo enfrentar justamente estos temas, cómo reactivar el turismo, cómo reactivar la pesca, cómo reactivar o recrear un sistema de salud universal, cómo retomar la paz y la tranquilidad en nuestras calles”.

Por ello pidió a la ciudadanía que se registre en la página frenteampliopormexico.org.mx/registro universal, tiene su chiste porque como se está en la era digital hay que tener al lado la credencial de elector, si se hace por teléfono celular se pide que la persona se tome dos fotografías, una más cerca y otra más distante, pero para la gente joven no tiene ciencia y las personas más maduras se pueden asesorar de una más joven para su registro.

Tras la conferencia de prensa sostuvo un encuentro con integrantes de la sociedad civil en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar, para después realizar un recorrido por el malecón y por el Centro Histórico de Mazatlán.

Por la tarde partió hacia Culiacán donde tendrá actividades y la mañana de este jueves tendrá atención a medios de comunicación en un empaque de mangos en Los Mochis.