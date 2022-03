$!El mazatleco Carlos Peraza rompe estereotipos y sus barreras físicas

Aunque Carlos no tiene sus dos extremidades superiores completas, no se siente diferente, y la razón es que su madre, la señora Josefina, así lo enseñó.

“Mi mamá siempre me dijo: yo siempre te traté un poquito más duro porque quería que fuera fuerte, y mis tías también, yo creo que mi mamá les decía a mis tías que no me trataran diferente, y todos siempre cuando me mandaban hacer algo me lo ordenaban, nadie me preguntaba ¿puedes hacerlo?, me decían hazlo, y fue así como crecí”, recordó Carlos en una entrevista para Noroeste.

Su mamá es ama de casa, y su papá, también de nombre Carlos, es mesero en un restaurante de la playa por el Malecón, y aunque no tienen grandes carencias, Carlos siempre ha optado por trabajar y ayudarlos de alguna manera en los gastos del hogar o con su educación.

Su primer trabajo fue a los 16 años como auxiliar administrativo en un bodega, luego uno de sus familiares lo invitó a trabajar en una clínica de rehabilitación en Mazatlán, dónde duró casi un año, y fue una época de muchos aprendizajes.

“Aprendí primero a no juzgar a la gente que usa drogas, no es por justificarlo porque al final no es algo positivo, pero nadie conoce la historia que hay detrás del porqué se drogan, son historias impactantes las que conocí, muchos de ellos que fueron obligados a hacer cosas por su adicción, o enfermedad”, explicó.

Sobre su labor en dicho centro de rehabilitación dijo que él era parte de la oficina, dando información a los familiares e interesados en ingresar, pero poco a poco se volvió un apoyo de los que ahí estaban ingresados.

Y aunque nunca dio terapia, pues ese es trabajo de los psicólogos, sí fue apoyo en muchas actividades y se encargaba de escuchar a las necesidades de los adictos, para finalmente pasarles la información a los profesionales.

Este trabajo despertó en él el interés en la psicología y dejó la carrera en Derecho que estaba estudiando en la UAS, y ahora se está capacitando, pues en un futuro quiere trabajar con adictos, y seguir ayudándolos a salir de esta condición.

Por otro lado, sigue perfeccionando su inglés en la escuela Teacher Gabino’s, y tratando de apoyar a su hermana menor.

Sin barreras

Al hacer un recuento de cómo ha sido su vida, dijo que cuando aprendió a escribir batalló mucho porque tenía los dedos duros, pero gracias a su insistencia y la de su mamá lo conseguió.

Carlos dijo que él nació así, y que en el Seguro Social nunca le dijeron a sus papás qué había pasado, de hecho, no sabe a qué se debe su malformación ni en qué momento de su desarrollo en el vientre de su mamá sucedió.

Todo lo anterior no fue barrera para iniciar su educación a la par que los niños de su edad, de hecho, asegura que la primaria fue muy normal, y cuando entró a primero de Secundaria sí había comentarios fuertes para él.

”Yo estaba tan normalizado que no estaba consciente que era diferente a los demás, incluso hasta una maestra me hacía comentarios fuertes y me salí de esa Secundaria, pero nada me detuvo”, narró.

Ahora, espera terminar sus estudios en inglés y psicología para ir aún más allá y ayudar a sus papás, para regresarles un poco de todo lo que le han dado.

