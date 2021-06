“Me han asaltado, me han golpeado, me han tirado piedras, me han tirado disparos, me han querido tirar el carro encima, me la han mentado y me han dicho muchas cosas pero yo sigo adelante, eso a mí no me detiene”.

Explicó que en sus manifestaciones, estuvo participando en marchas con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, colectivos de madres que buscan a sus hijos, incluso participó en una campaña electoral de Sonora con Alfonso Durazo, porque le prometieron que lo iban a ayudar, porque fue en Obregón donde su hijo desapareció, sin embargo se olvidaron de él.

“¿Y qué es lo que hicieron? Ellos ganaron y nos desconocieron, ellos sabían que yo haría esta marcha y dijeron que nos iban a ayudar y no hubo nada”.

“Yo lo que quiero es que se haga justicia, y es lo que voy buscando y nada me va a detener, ni un clavo, ni un piquete de alacrán, ni un balazo me va a detener”.

Su meta es llegar a la Ciudad de México, exponer su caso al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como todos, tengo miedo, pero el miedo más potente que tengo es no poder encontrar a mi hijo, no saber nada de mi hijo. El miedo más fuerte que tengo es que termine este gobierno y quede impune todo”.

Explicó que en su marcha también exige un tratamiento adecuado para que su sobrino con cáncer sea atendido, pues con el desabasto de medicamentos, su salud empeora.