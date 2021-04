$!El ‘Poeta del Pueblo’ alegra a quienes esperan vacunarse contra el Covid-19 en Mazatlán

Apenas sentí un piquetito: Aleida

Aleida Margarita García Ruano ya fue vacunada. Asegura que apenas sintió un “piquetito” y que le hicieron algunas recomendaciones, como no comer mariscos, ni crudos ni cocidos, no nueces y no fresas, no dormir sobre el brazo, no rascarse si tienen comezón y, en caso de tener un malestar, tomar paracetamol.

“Le doy muchas gracias a Dios porque si Él no lo hubiera querido no hubiera permitido que descubrieran la vacuna... y a los científicos que lo lograron”, expresa.

La esperanza de que la pandemia termine tiene a cientos de personas haciendo fila para inmunizarse, a pesar del sol y el calor que se hace más fuerte conforme pasan las horas.