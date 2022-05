El Presidente López Obrador me dijo que está contento con mi trabajo: ‘Químico’

Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, afirmó que luego de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Mazatlán, el Presidente de la República le dijo que estaba muy contento con su trabajo.

El pasado fin de semana el Mandatario nacional visitó el puerto y el Presidente Municipal subió a sus redes una foto con AMLO; durante la entrega de unas vialidades pavimentadas en la colonia Villas del Sol afirmó que López Obrador lo felicitó por su trabajo al frente del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Platicamos como amigos, el Presidente me dijo que está muy contento con mi trabajo en Mazatlán, que si algunas gentes critican constantemente es por eso, porque no damos ‘mais’ me dice, ‘pero tú síguele, estoy muy contento, conozco tu trabajo y sé que has hecho grandes cosas’”, aseguró que le dijo el Presidente.

En su discurso Benítez Torres criticó a la prensa, a la que acusa de que solo publican cosas negativas de Mazatlán y cuestionan sus constantes viajes.

Benítez Torres defendió que trajo muy buenos acuerdos para Mazatlán en su visita al Tianguis Turístico celebrado en Acapulco, y recalcó que la prensa solo quiere ver “sangre”.

“‘No has endeudado a la ciudad, no cobras a la gente’ (afirmó se lo dijo AMLO), es lo que dijo ahorita la presidenta (la representante de la colonia donde pavimentaron) pero eso no lo sacan, lo que quieren es ver sangre, pero mira, me entra por aquí y me sale por acá (señala a sus oídos)”, sostuvo.