“Vivimos una etapa terrible (la derrota de Labastida Ochoa), mediáticamente terrible, en opiniones terribles, la percepción terrible y todos los males de la sociedad, histórico, se lo achacaban a la historia del PRI, no había periodista que no hablara de la muerte del PRI, y anduvieron paseando por todo el país el féretro del partido”, dijo el sinaloense en una reunión con ex legisladores priistas.

MAZATLÁN._ El ex Senador de la República Aarón Irízar, admitió que el PRI actualmente pasa por momentos difíciles, sin embargo recalcó que esto es una etapa pero el partido aún no se ha muerto y se va a reactivar.

“’Alito’ no es el PRI, el PRI es mucho más grande que ‘Alito’ y ‘Alito’ termina su responsabilidad el año que entra y vendrá un nuevo dirigente o una nueva dirigente y el PRI tendrá que seguir una nueva ruta, el PRI no se acaba porque se vayan un puñado”, sentenció.

Por su parte la ex Diputada federal, Maribel Chollet, declaró que el PRI está más vivo que nunca y recalcó que la salida de unos cuantos, por matemática, no representa a una desbandada masiva, considerando que quienes salieron del partido fueron oportunistas que solo se favorecieron.

“El PRI está más vivo que nunca, donde haya un priista, hay vida, no hay tal desbandada masiva, tu no puedes matemáticamente contar lo que no tienes, ha habido mucha gente oportunista de la política y el PRI les ha servido como parteaguas, solamente para llegar de manera coyuntural y circunstancial, los verdaderos priistas estamos firmes estamos de pie y estamos actuantes”, comentó la ex diputada.

Chollet informó que el partido se encuentra desde la calle, llevando a cabo un trabajo de afiliación y reafiliación, con el objetivo de fortalecer las filas del partido y tomar un nuevo aire para dar frente a la oposición.

Esta reunión en Mazatlán fue la tercera, la primera se llevó a cabo en Culiacán y la segunda se realizó en Guamúchil, en donde la mayoría de los presentes son ex legisladores y ex alcaldes del estado de Sinaloa, pertenecientes a los partidos PRI, PRD, PAN, que aprovecharon el foro, para externar posiciones y visiones personales sobre el tema político de manera libre, dio a conocer el ex alcalde de la capital sinaloense.

“Más allá de que no une una gran amistad, pues no podemos estar exentos del acontecer de la política nacional, estatal y local y aquí se ha expresado de una manera muy enriquecedora y teniendo como punto de partida de que la historia apenas inicia y que esta continuará”, mencionó Maribel Chollet.