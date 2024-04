MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal mantiene finanzas sanas y se cumple con el programa presupuestal, no hay ningún sobresalto en los flujos de efectivo, aseguró Melesio Montoya, tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Vamos muy bien, cumpliendo con el programa presupuestal, no hay ningún sobresalto, estamos siendo muy cuatelosos en los flujos de efectivos que se están dando”, afirmó.

“Ahorita en temas presupuestales estamos muy bien, cumpliendo con los compromisos que nos hemos pactado, no estamos descuidando para nada la recaudación, estamos siguiendo con las invitaciones para que sigan pagando su Predial y demás impuestos”.

“Ahorita sabemos que lo que nos puede desfasar en el Gobierno son los temas de servicios públicos y obras públicas, entonces estamos trabajando muy a la par con ellos, por ejemplo ahorita solicitamos a Obras Públicas todo el plan de obras que tienen en mayo, por cuestiones de flujo de efectivos no desfasarnos, entonces estamos trabajando viendo qué es lo que vamos a gastar, cuándo lo tenemos qué gastar”, dijo.

El funcionario municipal aseguró que no hay riesgo en el caso de la Obra Pública.

“Por parte del flujo no (riesgo en el caso del plan de obra pública no se lleve a cabo por falta de flujo), aquí lo que puede mover el plan de Obra Pública es que se presenten algunas contingencias de emergencia, o sea sabemos cómo está el drenaje, entonces desde mi punto de vista es que sí hay prioridades, hay emergencias, si en algún momento se tiene qué ver lo de las obras, yo sé que nuestro Alcalde no lo va a dudar para destinar los recursos en este caso al drenaje, pero ahorita se está cumpliendo adecuadamente con todo ello, y riesgo no lo veo porque vamos muy bien”.

Se cumple con el tema del Predial

“Ahorita no tengo las cifras exactas, pero enero, febrero, marzo se está cumpliendo con lo que va en el tema del Predial”, aseguró Melesio Montoya.

“Venimos cumpliendo que 90 millones y demás y todo, ahorita no le tengo las cifras exactas, pero es muy conocido que enero y febrero es muy fuerte y ya ahorita el tema de abril llegamos a 45, 50 por ciento de la recaudación total porque se nos cae ya abril, mayo, junio y vuelve por el tema de ISAI otra vez fuerte, entonces son etapas que se van dando, lo que sí sé que esas etapas las vamos dando muy bien con los compromisos que tiene principalmente servicios públicos y obra pública y riesgo no le veo para nada, sé qué vamos a dejar muy buenas finanzas”, recalcó.

Hay bolsa de $200 millones para demandas

En el pago de demandas, el tesorero municipal dijo que hay 300 millones para pago de demandas, pero no se han salido de ese monto.

“Todo lo que me llega, o sea lo que me compete, no nos estamos saliendo, secretaría y el área jurídica están haciendo sus compromisos y lo que tratan de hacer es ese impacto de demandas es irlo difiriendo, entonces estamos cumpliendo con esa etapa, no nos hemos salido en ninguno de los rubros presupuestales nos hemos salido de los topes”, dio a conocer.

“Ahorita destinamos 200 millones de pesos para demandas, no se le ha llegado, no ha habido razón de llevárnoslo a Cabildo para aumento y demás, entonces en todos los rubros hasta ahorita estamos cumpliendo en tiempo y forma”.

Van bien los ingresos con la inversión en Mazatlán

Montoya afirmó que en cuestión de ingresos con la inversión en Mazatlán va bien, similar a la de 2023.

“El tema ha sido muy similar al 2023, vamos, nosotros creamos un presupuesto viendo el crecimiento que tiene Mazatlán, entonces cerrando números, esos 300 millones que implementamos es porque vemos esas terminaciones de obras y otras que están saliendo y la recaudación del ISAI, entonces lo vamos incrementando acorde a lo que vemos cómo va evolucionando, creciendo Mazatlán, entonces ese impacto es derivado de ese crecimiento natural que lleva Mazatlán”, afirmó.