‘El Químico’ acusa a líderes del MASS de lucrar con la necesidad de la gente; no le preocupa que promuevan juicio político

Los líderes del Movimiento Amplio Social Sinaloense, que promueven un juicio político contra Luis Guillermo Benítez Torres, han vivido de las necesidades de la gente desde hace años, acusó el propio Alcalde de Mazatlán, quien afirma que es por eso que no le preocupa que interpongan este recurso en su contra.

Días atrás, Miguel Ángel Gutiérrez, líder del MASS, dijo que promoverá un juicio político contra “El Químico”, esto por los ataques a la prensa y por avalar el uso de la fuerza de los policías municipales en el desalojo de invasores en la Hacienda del Valle.

En ese escenario, el Alcalde de Mazatlán dijo que ellos están en su derecho de promover cualquier cosa, pero está confiado en que no hay condiciones para que avance dicho procedimiento en su contra.

“Ellos están en todo su derecho de hacer lo que gusten, nosotros tenemos la conciencia tranquila, Mazatlán está más bonito que nunca, tiene más obra que nunca, no tenemos deuda”.



- ¿Considera que no hay motivo para ello?

- Somos el Municipio señalado con menos transparencia y vaya que nos solicitan cosas, entonces no nos preocupa, deben haber razones poderosas para hacer un juicio político, y las que hay, no creo que sean suficientes para eso.



El Presidente Municipal dejó en claro que esto no le preocupa, y restó valor a lo que hacen los líderes del MASS acusando de aprovecharse de la gente necesitada.



- ¿No le mortifica entonces?

- No, no me mortifica, yo respeto la forma de ser de las personas, pero no pierdo de vista el origen de los líderes de ese movimiento, los conozco desde hace 20 años y se han dedicado a vivir de la gente que tiene necesidades.