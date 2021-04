‘El Químico’ apuesta por mejora de vialidades y 40 kilómetros de ciclovías en el puerto

Ante el inminente crecimiento que tendrá el puerto en materia turística, industrial y comercial, Luis Guillermo Benítez Torres dijo que se requiere resolver el problema de las vialidades saturadas de vehículos.

El “Químico” dijo que tiene claro el plan para hacer de Mazatlán una ciudad sustentable e incluyente.

”Tenemos claro el plan del Mazatlán del futuro. Viene con nuevas vialidades que es un tema que no podemos esconder. Vamos a sorprender a los mazatlecos porque ya no podemos seguir con que se compliquen tanto las vialidades cuando hay tanto turismo; y el turismo no va a disminuir. Cada día va a crecer y con la industria que viene, el comercio que viene, va a haber más carros, más gente. Necesitamos resolver el problema de vialidades y convertir a Mazatlán en una ciudad del futuro e incluyente, porque la arteria de ciclovías que tenemos trazadas es única en el país”, señaló.

Agregó que con la movilidad sustentable, se le da posibilidad a las personas para que, sin riesgo para su vida, se pueda mover por todo Mazatlán, ya que su compromiso es construir 40 kilómetros de ciclovías.

Este jueves por la tarde, recorrió calles de las colonias Venustiano Carranza, Santa Elena y Rubén Jaramillo, en donde saludó a vecinos de las mismas y escuchó sus necesidades.