‘El Químico’ asegura que no ha tomado decisiones sobre despidos de funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán

MAZATLÁN._ Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal de Mazatlán, reconoció que actualmente él no está tomando decisiones sobre despidos en dependencias de primer nivel de su administración.

Hoy por la mañana Édgar Augusto González Zataráin, secretario del Ayuntamiento, anunció que ya se había dado de baja a David Ibarra Olmeda, director de Servicios Públicos, pero a su salida del Ayuntamiento hoy, “El Químico” dijo desconocer tal despido.

- Sobre el cese de funcionarios...

Lo desconozco.

- Que se va el de Cultura, el de Servicios Públicos...

Lo desconozco, la verdad.

- Usted es quien toma las decisiones...

No, yo no tomo decisiones ahorita.

- ¿Se va el de Obras Públicas, el de Servicios Públicos?

Yo no he dado la baja de nadie, ni he dado la orden.

- Ya lo confirmó el Secretario del Ayuntamiento...

Lo desconozco, será por lo de la foto (sobre una fiesta donde se hizo apología al delito), lo desconozco, a lo mejor, una disculpa, pero ya me voy.

Después de los comentarios, Benítez Torres abordó su camioneta y dejó a los medios de comunicación.