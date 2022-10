‘El Químico’ Benítez, un año de Gobierno en Mazatlán en un entorno político convulso

Este martes, el Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, tiene programado presentar en el Cabildo su informe de primer año de Gobierno al frente de Mazatlán durante su segundo período.

La gestión en este período no ha sido tersa, pues desde su inicio, ha enfrentado diferentes episodios de crisis política que hoy lo tienen, con sus decisiones, con una demanda en la Fiscalía General de Sinaloa.

Este primer año de Gobierno ha transitado de la comodidad de un triunfo inobjetable en las urnas a una serie de tropiezos políticos que lo colocan a pasos de un posible desafuero.

El primer año del segundo período como Alcalde de Mazatlán inició con una crisis política y está por terminar con un posible desafuero si la Fiscalía General del Estado solicita juicio político contra Luis Guillermo Benítez Torres por la denuncia que en su contra interpuso la ASE por presunto daño patrimonial por 60 millones de pesos por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición directa de 2 mil 139 luminaria a Azteca Lighting.

El 1 de noviembre del 2021 Benítez Torres asumió para un segundo período la Presidencia Municipal al ser reelecto con el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Sinaloense.

Los problemas comenzaron días antes de asumir cuando Benítez Torres se negó a ceder para un militante del PAS la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán, como lo informó en ese entonces el fundador y dirigente de ese partido y ahora ex Secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Por ello en la sesión extraordinaria 3 del Cabildo y con la ausencia del Alcalde, con la presencia de 8 de 12 regidores fueron nombrados y se les tomó protesta al ex vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur del estado, Rafael Mendoza Zataráin, como Secretario del Ayuntamiento; a Felipe Parada Valdivia como Tesorero y a Santos Guillermo López Aguirre como Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Ese mismo día, 3 de noviembre, el Alcalde anunció que nombró como Tesorero Municipal interino al anterior director de ingresos de esa misma dependencia, Javier Enríquez Bastidas y como Oficial Mayor Interino al anterior titular y actual primer oficial, Javier Lira González.

Tras 23 días de crisis política en este municipio, finalmente el 23 de noviembre del 2021 Benítez Torres nombró y se le tomó protesta como Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán a Edgar Augusto González Zataráin, ex Alcalde de El Rosario y ex Diputado local; como Tesorero a Jesús Javier Alarcón Lizárraga, quien continuó en ese cargo, y como Oficial Mayor a Nayla Adilene Velarde Narváez.

“Reconozco que es un día histórico para Mazatlán, yo agradezco a los regidores en su totalidad, a la Síndica Procuradora el haber hoy hecho realidad las propuestas que siempre debieron haber estado aprobadas porque no hay impedimento legal para que no se den”, dijo en esa ocasión Benítez Torres.

La Regidora por el Partido Sinaloense, América Cynthia Carrasco Valenzuela, dijo que a 23 días de este Gobierno para el trienio 2021-2024 apenas se dieron dichos nombramientos.

“Su origen fue la falta de cumplimientos a los acuerdos previos y a los cuales usted señor Presidente empeñó su palabra, nosotros como Partido Sinaloense cumplimos cabalmente con nuestra palabra y lo impulsamos durante toda la campaña, fueron 60 días donde lo arropamos como uno de los nuestros, sin embargo, en usted no existió la reciprocidad, sin importarle incluso que se pusiera en juego la gobernabilidad del Municipio y con ello el bienestar de todos los mazatlecos”, añadió Carrasco Valenzuela en esa sesión.

El pasado fin de semana el Alcalde expresó públicamente en entrevista “que se hizo un trabajo muy bonito en este primer año de su segundo trienio, se nota en Mazatlán” y eso lo llena de orgullo, siempre pensando en los más vulnerables a quien siempre ha apoyado, por lo que está orgulloso de eso.

“Fue parte del cambio de trienio (la crisis política que se vivió los primeros 23 días), eso nos retrasó un poquito, pero realmente aquí estamos todavía”, dijo Benítez Torres en entrevista.





¿No se perdió el tiempo en ese mes que no se definía (el nombramiento de los tres funcionarios en mención)?, se le preguntó.

“Pues se perdió un poquito de días porque se paralizó un poco el Ayuntamiento porque no había quien firmara, no había nombramiento de Tesorero, no había nombramiento de Secretario y eso paraliza, pero todo bien”, continuó Benítez Torres.





Se acumulan las críticas

Durante este primer año continuó la polémica en la Comuna por las críticas de los viajes del Alcalde hacia otras partes del país y del extranjero, la salida de funcionarios como su ex pareja y presidenta del Sistema DIF Municipal, Gabriela Peña Chico, el que al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se le haya acabado el presupuesto de 120 millones de pesos para este año desde unos cuatro meses antes de terminar este 2022.

La falta de servicios de recolección de basura y las vialidades llenas de baches, entre otros puntos, generaron malestar en los mazatlecos que lo reflejaron en la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico en el Estadio de Béisbol “Teodoro Mariscal” cuando los aficionados abuchearon al Alcalde en presencia del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.





El caso luminarias

Pero lo que más polémica generó fueron los seis contratos por adjudicación directa para la adquisición de luminarias a la empresa Azteca Lighting, particularmente uno de ellos firmado el 2 de marzo del 2022 por 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 lámparas led, el cual fue rescindido en septiembre y la administración municipal se reservó hacer público en documento para los próximos dos años, pero finalmente lo dio a conocer a medios de comunicación.

Regidores y el Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentaron ante la Auditoría Superior del Estado, ante la Fiscalía General del Estado y ante el Congreso del Estado las denuncias en contra del Ayuntamiento mazatleco por dichos contratos.

Fue el miércoles de la semana pasada cuando personal de la ASE presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres como probable responsable del delito de daño patrimonial por 60 millones de pesos por el contrato por adjudicación directa de 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 339 luminarias a la empresa Azteca Lighting.

Al día siguiente la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruno Quiñónez, manifestó públicamente que si se encuentra elementos para ello en la denuncia que presentó la ASE, se solicitaría al Congreso del Estado juicio de procedencia o desafuero en contra de Benítez Torres.

El propio Alcalde dijo el sábado en entrevista que no ha robado dinero y está tranquilo porque tiene la conciencia tranquila ante la denuncia que presentó la ASE en su contra.

“Yo me siento tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, o sea, el presunto daño es porque dimos un anticipo a un empresario que nos fraudeó, pero no es que me haya robado un dinero, esa es la diferencia”, manifestó Benítez Torres tras reiterar que este martes presentará su Primer Informe de Gobierno de su segundo trienio como Alcalde de Mazatlán.