‘El Químico’ convoca este miércoles a regidores para elegir a nuevos funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que convocó para mañana miércoles a sesión de Cabildo para proponer, y en su caso nombrar, al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero y al Oficial Mayor.

“Hoy vamos a convocar para mañana (este miércoles), no sabemos cómo vaya a ser, pero estamos trabajando para resolverlo”, dijo Benítez Torres en entrevista la mañana de este martes.

Agregó que en esta sesión pudiera presentar sus propuestas para que se nombre a los titulares de las tres dependencias en mención.

“Pudiera, pudiera”, dijo brevemente el Presidente Municipal de Mazatlán que fue reelecto en junio pasado impulsado por la alianza del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Sinaloense.

“Mañana se van a enterar (de la terna), vamos a ver a qué hora hacemos la sesión mañana, les agradezco a mis compañeros y amigos que se solidaricen con esto, igual al Gobernador (Rubén Rocha Moya), yo lo agradecí, lo felicité por ser institucional, dijo: ‘yo no me meto, ustedes resuélvanlo’, y así debe ser, no se debe meter”.

La actual crisis política en el Gobierno municipal inició 1 de noviembre, el primer día de esta administración y en los siguientes días continuó el miércoles 3 del presente mes cuando el Alcalde nombro como Tesorero interino al director de Ingresos, Javier Enríquez Bastidas, y como Oficial Mayor interino al anterior titular de esa dependencia y ahora primer oficial, Javier Lira González.

La tarde de ese mismo día, ocho de 12 regidores de los partidos Sinaloense, Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano también nombraron como Secretario del Ayuntamiento al ex vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex Diputado local del PAS, Rafael Mendoza Zataráin.

Además, nombraron y tomaron protesta como Tesorero Municipal a Felipe Parada Valdivia y como Oficial Mayor a Santos Guillermo López Aguirre.

La crisis política continuó el sábado 13 de noviembre cuando el Presidente Municipal presentó una terna con Édgar Augusto González Zataráin como Secretario del Ayuntamiento, Javier Alarcón Lizárraga como Tesorero y Fernando Mascareño Duarte como Oficial Mayor, pero fue rechazada por la mayoría de regidores.

Tras un receso, el Alcalde presentó una segunda propuesta ahora llevando como Secretario del Ayuntamiento a Rogelio Buelna Sánchez, mantuvo como Tesorero a Javier Alarcón Lizárraga y como Oficial Mayor del Ayuntamiento ahora propuso a Édgar Augusto González Zataráin, ex Diputado local y ex Alcalde de El Rosario.

La misma tarde del jueves Benítez Torres, junto con la Síndica Procuradora, Magdalena Cárdenas Díaz, sostuvieron una reunión con 11 de los 12 regidores y regidoras y las diferentes partes avizoraron que en la presente semana se podría resolver el conflicto político en el Gobierno de Mazatlán.