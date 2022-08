‘El Químico’ dice estar orgulloso de Rocha por ofensiva contra el PAS, partido al que califica como ‘un cáncer’

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo estar muy orgulloso del Gobernador Rubén Rocha Moya por las acciones que ha realizado contra el Partido Sinaloense esta semana, que ha incluido la destitución de funcionarios pasistas de su administración

“Decirles que yo estoy orgulloso del Gobernador, de nuestro Gobernador, por las decisiones que tomó al interior del Gobierno del Estado, totalmente lo apoyo, estoy con él, nosotros fuimos los primeros que sacamos ese cáncer de Mazatlán y hoy el Gobernador está haciendo lo mismo, yo estoy feliz que lo haga, porque nuestro partido es un partido diferente, no es oportunismo”, manifestó.

“Yo felicitó al Gobernador Rocha Moya por las decisiones que tomó y lo apoyamos con todo”, añadió.

“El Químico”, que fue candidato del PAS en alianza con Morena en el 2021, luego de que este último partido no le permitió postularse por violencia política cometida contra la entonces síndica procuradora Elsa Bojórquez, recalcó que le dan gusto las acciones de Rocha Moya, y celebró que Rosario Torres Noriega, actual titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, haya abandonado el PAS.

“Ella me da mucho gusto, es una muy buena trabajadora, una muy buena secretaria, somos conocidos de muchos años en la política, desde que ella estuvo en el PAN, y hoy qué bueno que se solidariza con el Gobernador”, matizó.

-- ¿Tiene simpatizantes pasistas en su administración?

“No, no, no tengo ningún, no convivo con ninguno de ellos, con nadie”.

-- ¿Están vetados?

“No, no están vetados, yo los trato a todos los ciudadanos por igual, pero partidos, si hablamos de partidos, es diferente”.

Rocha Moya acusó el lunes que el PAS interfirió en las elecciones internas de Morena, y por ello separó funcionarios del Gobierno del Estado de esa entidad política.