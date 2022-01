‘El Químico’ dice no a paralizar la economía de Mazatlán por repunte de Covid

MAZATLÁN._ Pese al incremento de pacientes activos de Covid-19, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se pronunció en contra de paralizar la economía de Mazatlán para evitar más contagios.

“Yo iría totalmente en contra de paralizar la economía, no estoy a favor de paralizar la economía de la ciudad, yo soy gente pensante, responsable, conozco de esto, conozco, soy químico, voy a cumplir 50 años de químico y sé que no hay riesgos, eso es lo más importante”, dijo Benítez Torres.

“Me preocupa que haya enfermos, por supuesto, pero no me preocupa como la otra ola que tuvimos, esa mataba gente, esa sí me tenía muy preocupado”.

Dijo no tener información de si algún mando o elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal están contagiados de coronavirus y en las oficinas del Palacio Municipal están todos informados de los protocolos que deben de tener, inclusive de entrada al Ayuntamiento, hay protocolos para todo.

En el caso del Ómicron se está valorando si regresan o no las sanitizaciones en Mazatlán, porque es una variedad diferente y no se cree que dé resultados sanitizar, lo que da resultados son los protocolos sanitarios que se han dado a conocer muchas veces, continuó.

“Pero independientemente del número de contagios, vuelvo a repetir, porque a mí me sorprende que los medios insistan en querer tergiversar la opinión pública, eso no se vale, no ayuda, esto va a pasar rápido, no se hospitaliza la gente, es mínimo, no ocupan oxígeno, no hay fallecimientos, entonces por qué hacer tanto escándalo de algo que no pasa nada”, recalcó.

-”Son 300 casos casi Alcalde (de pacientes activos de Covid-19)”, se le reviró.

-”No, no importa, pero no se muere ninguno, esas personas seguramente no se cuidaron o siguen trabajando y se ponen en riesgo, yo cumplo todos los cuidados y puedo contagiarme también, pero no puedo dejar de trabajar”, expresó Benítez Torres.

- ¿Se espera que se incremente el número de muertos para preocuparse?, se le insistió al Presidente Municipal.

“No, no, no, es una enfermedad, yo me dedico toda la vida a eso, conozco mucho de eso, hemos tenido otras infecciones semejantes, pero no causa muerte, bueno todos lo vamos a tener que tener el virus, además hay que aprender a convivir con él, pero yo iría totalmente en contra, no estoy a favor de paralizar la economía de la ciudad”, recalcó.

También dijo que actualmente no es necesario pedir el certificado de vacunación para ingresar a establecimientos públicos porque el virus se transmite rápidamente, hay estudios comparativos de cuánto tardaba en transmitirse el otro y éste.

“En minutos ya estás infectado, entonces qué caso tiene”, continuó el Alcalde.

De marzo a junio del 2020 sí se paralizaron las actividades económicas no esenciales en Mazatlán y Sinaloa, y a partir de julio de ese mismo año comenzaron a reactivarse paulatinamente, entre ellas las playas y actividades turísticas.