‘El Químico’ dice que no le han confirmado si AMLO saldrá de Mazatlán a las Islas Marías este viernes

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que no le han confirmado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, salga de Mazatlán a las Islas Marías este viernes.

“La última noticia que me dieron es que efectivamente así es, pero ya no me han corroborado si es un hecho”, expresó Benítez Torres este martes.

-- ¿El día 8, verdad?

“Sí, el día 8, entre el 8 y el 10, no recuerdo ahorita, de aquí saldría a Islas Marías”, continuó el Alcalde.

Como se informó, tanto el Gobernador Rubén Rocha Moya como el Presidente Municipal de Mazatlán informaron que el viernes 8 de abril el Presidente de la República vendrá a este puerto, para de aquí partir a lo que fue la Colonia Penal Federal de las Islas Marías para poner en marcha una embarcación que trasladará a turistas a ese lugar ahora ecoturístico.

Las Islas Marías, ubicadas frente a las costas de Nayarit, por más de un siglo fungieron como una Colonia Penal Federal hasta que fue cerrada por el actual Presidente de la República para crear un proyecto turístico en ese sitio.