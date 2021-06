‘El Químico’ dice que trabajará para disminuir la desigualdad social

De concretarse oficialmente la tendencia de las votaciones que hasta el momento le favorecen, Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que en su segundo trienio como Alcalde de Mazatlán, trabajará para disminuir la desigualdad social y apoyará a las colonias más vulnerables.

“Primero (se hará) la disminución de la desigualdad social, apoyar a las colonias más vulnerables, ya lo dije, con concreto, pavimento, agua, drenaje, alumbrado público led, seguridad, recolección de basura, en fin, todos los servicios públicos que se merecen y decirles ese compromiso de la Cuarta Transformación del País que con sus pagos de impuestos no ocupan dar más dinero para tener una vida digna”, expresó Benítez Torres el domingo por la noche.

“Vamos a seguir en la misma línea (de pavimentación en las colonias populares), nos comprometimos a 60 kilómetros, pero se van a construir muchos más, por dos razones, primera: porque el próximo Gobernador (que las tendencias favorecen a Rubén Rocha Moya) se comprometió con Mazatlán y se comprometió con muchos kilómetros más, pero aparte, se los digo abiertamente, Mazatlán cada día va a recibir más recursos económicos”.

Añadió que Mazatlán con tanta obra de infraestructura están llegando empresarios y se va a generar mucho ingreso de Isai (Impuesto de Adquisición de Inmuebles) y se va a generar mucho ingreso de Impuesto Predial y se va poder hacer mucha obra pública para las personas vulnerables.

“Sin olvidar por supuesto lo turístico, que vienen cosas increíbles”, recalcó.

También dijo que se hará una reingeniería de funcionarios porque Mazatlán lo necesita y por respeto a los ciudadanos se tiene que hacer.

Además, informó que se comprometió con los habitantes que el siguiente será el trienio de la zona rural.

“Me comprometí con ellos que era el trienio de la zona rural, les ofrecí disculpas durante la campaña porque no les cumplí, ya honestidad es primero, el Covid-19 no nos permitió llegar hasta ellos y hoy para ellos van a llegar muchísimos beneficios, habían estado olvidados por años y años y ellos lo saben y hoy hicimos el compromiso, y no les vamos a fallar”, recalcó-

“Ahorita no puedo informar de cambios que vayamos a hacer, pero de que va haber una reingeniería de funcionarios la va a haber, Mazatlán se lo merece”.

Cuestionó lo que a su parecer, son medios y columnistas corruptos.

“El cerco informativo que había en todo el país y Mazatlán no era la excepción, y Sinaloa no era la excepción, y lo digo con mucho respeto a los medios de comunicación, pero la mayoría eran pagados por el régimen y únicamente publicaban como hasta hace unos días lo que el régimen quería”, subrayó Benítez Torres.