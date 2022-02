‘El Químico’ dice que viajó a Estados Unidos para reunirse con empresarios que buscan invertir en reciclar la basura

El Alcalde viajó a los Estados Unidos a reunirse con empresarios que buscan invertir millones de dólares en Mazatlán en el tratamiento de la basura de la ciudad y transformarla en energía, por ello pidió un permiso de tres días, dijo el propio Luis Guillermo Benítez Torres.

“Tenía una invitación de una empresa americana de Florida, sin embargo, por eso solicité permiso, fui a Estados Unidos y me reuní con empresarios que van a invertir en Mazatlán, van a invertir muchos millones de dólares”, continuó Benítez Torres.

“Aproveché que el lunes era inhábil y nada más ocupé martes y miércoles (de la presente semana), pero las reglas son las reglas y decía que tres días, bueno, tres días pedimos permiso, (empresas) de tratamiento de basura porque nos urge, la verdad es que hemos crecido tanto como destino turístico y no tener un sistema adecuado para el tratamiento y disposición final de los recursos sólidos es un riesgo para la ciudad”.

Recordó que se han tenido incendios en el actual basurón municipal, se han tenido muchos riesgos.

“Entonces hay dos empresas importantes que quieren que saquemos esto adelante y nosotros somos los más interesados, es una empresa para que procese los desechos y los transforme en energía eléctrica”, precisó el Presidente Municipal.

Recordó que el año pasado le propusieron una empresa para el manejo de la basura, pero era un fraude y cuando vio que todo mundo quería que se hiciera, se metió personalmente a investigar y descubrió que dicha empresa no existía ni en Europa y representaba riesgos si se hubiera aceptado, porque muchas de esas empresas trabajan ofreciendo un producto maravilloso, pero en el convenio vienen una letras muy pequeñas que dicen que si el convenio no se concreta, la ciudad tiene que pagar 50 millones de pesos.

“Me invitaron a ir a Florida a conocer la fábrica, a ver cómo funciona y si no tiene costo o muy poco costo para la ciudad y logramos resolver ese problema que tenemos, pues adelante, yo les dije que quedándome aquí no voy a resolver nada”, añadió.

“Únicamente platicamos generalidades, era acercarnos porque ya tenía una invitación a Palm Beach, ya tenía la invitación, pero aprovechando que teníamos un día inhábil pues aprovecho, los veo en otra parte, porque el tratamiento de los residuos urge, son muchos (millones de dólares que se pretenden invertir), pero la cosa es que ellos lo inviertan, no nosotros, nosotros no tenemos recursos para invertir, eso es lo que se busca, que no tenga costo para los ciudadanos”, reiteró.

El Alcalde subrayó que la ganancia de los inversionistas es el transformar la basura en energía y venderla.