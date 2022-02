‘El Químico’ invitará a AMLO a quedarse para el desfile del Carnaval de Mazatlán

Aunque dijo que no le han informado sobre cuándo llegará el Presidente de la República en su gira del domingo al sur de Sinaloa, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que invitará a Andrés Manuel López Obrador a que se quede a presenciar el desfile del Carnaval ese día.

Añadió que no sabe si López Obrador pernoctará el sábado en Mazatlán, porque no tiene comunicación directa con él, por lo que no sabe si lo invitaría al Combate Naval que se realizará esa noche en la Avenida del Mar.

“La verdad es que no pudiera comentarle nada sobre ese tema, porque yo no tengo comunicación directa con él, lo que sí me voy a comprometer es a invitarlo el domingo que lo vea por la mañana a que se quede al desfile”, continuó Benítez Torres.

“Finalmente es decisión de él y de los que manejan su gira y de los tiempos de su trabajo, pero a mí me encantaría, sería histórico que un Presidente de la República estuviera en un desfile, pero no puedo garantizar nada, es una invitación, a mí me encantaría, es de cortesía, pero él tiene la última palabra”.

Entre el lunes y este martes el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el próximo domingo López Obrador estará en el sur del estado y visitará las presas Picachos, en Mazatlán, y Santa María, en Rosario, gira que pospuso en enero pasado tras resultar positivo por segunda ocasión al Covid-19.

Benítez Torres también dio a conocer que este miércoles se tendrá una reunión del Consejo de Seguridad para tratar el tema del Carnaval de Mazatlán y la próxima visita de AMLO.

También dijo que el Gobierno municipal no gana con el Carnaval, pierde económicamente, quienes ganan son los empresarios del ramo.

Un ex Regidor reveló que en el 2020 la Comuna perdió cerca de 63 millones de pesos por la realización de las fiestas carnestolendas de ese año.

“En este año vamos a perder igual, si tú haces un festejo en tu casa cuesta, no?, pues es lo mismo, el gobierno hace un festejo para el pueblo, cuesta dinero, no vamos a lucrar, no lo hacemos para ganar dinero, el ex Regidor pues anda perdido, la verdad”.

A dos años de la edición 2020 del Carnaval de Mazatlán el Gobierno municipal que encabeza Benítez Torres no ha informado oficialmente cuánto invirtió en esa fiesta o cuánto perdió en la misma, ni cuánto gastará en la edición del 2022.