‘El Químico’ nombra a Brenda Borboa directora del DIF Mazatlán; ya no habrá presidenta, asegura

Brenda Borboa Sarabia ya tiene tres días como directora del DIF municipal, ya desaparecerá la figura de presidenta honorífica, mencionó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Borboa Sarabia tiene experiencia en el apoyo de la niñez, ya que estuvo encargada de una asociación de una importante empresa de Mazatlán, Benítez Torres explicó que además de ese cambio, también realizaron otros movimientos en la paramunicipal.

“Cambiamos de contador, de contralor general, de almacenista, estamos haciendo una renovación completa de esa área que es muy importante. ahí yo aumenté 10 millones de pesos al año de presupuesto para ayudar a los que menos tienen”, mencionó.

El presidente municipal negó que no hubiera transparencia en el DIF, pero dijo que buscarán que los apoyos lleguen a las personas más necesitadas, evitarán los compadrazgos.

“Por supuesto que sí (hay transparencia) pero queremos tener la seguridad de que llegan a la gente que realmente lo ocupa, no quiero volver a caer en vicios de que se ayudaba a los amigos, a los compadres, a los hijos de ‘mangano o perengano’, no aquí es a los más vulnerables, ese es el objetivo, que no vaya con fines electorales, sería un pecado social que sea eso”, indicó.