‘El Químico’ sí sumará a gente del PAS a su trienio 2021-2024

El Alcalde de Mazatlán, quien fue reelecto para el trienio 2021-2024, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que desde ahorita va a sumar a gente del Partido Sinaloense a colaborar con él porque hay personas con mucha capacidad y preparación en dicho instituto político.

A pregunta expresa sobre lo que se publicó el 11 de junio en curso en medios de comunicación de que el Alcalde aseguró que no contratará a ningún político del PAS a pesar de que este partido lo postuló para la reelección de la Presidencia Municipal de Mazatlán junto con el Movimiento de Regeneración Nacional, Benítez Torres expresó que la pregunta que le hicieron en esa ocasión fue sacada de contexto.

“La pregunta fue sacada de contexto, porque se me preguntó, cosa que no publicaron ahí ¿de que si era cierto que el PAS iba a gobernar y a imponer a los funcionarios públicos?, cosa que no es real, tenemos tan buena relación con el PAS, con su presidente Héctor Melesio Cuén, tenemos gratitud, admiración no solo para él, para todos los militantes de ese partido, de hecho vamos a trabajar tan cercanos unos de otros que yo mismo le a cabo de proponer ayer al doctor Héctor Melesio Cuén que desde ahorita voy a sumar gentes de ese partido a colaborar conmigo”, subrayó Benítez Torres en conferencia de prensa la mañana de este martes en Mazatlán.

“Porque hay gente con mucha capacidad, con mucha preparación y yo ayer les comentaba a algunos medios, los que me están esperando siempre en Presidencia Municipal, que voy a hacer un dream team para trabajar porque Mazatlán lo ocupa, y voy más allá, vamos a ser, es la propuesta que tengo para los compañeros presidentes electos del sur de Sinaloa, desde Cosalá con Carla (Corrales) hasta Escuinapa con la compañera a hacer equipo porque este proyecto turístico de Mazatlán, al menos el turístico, puede extenderse en la Riviera Mazatlán que es un proyecto que traemos desde hace algún tiempo y que paramos por la cuestión del Coivid-19”.

Pero insistió que tiene total respeto por todos los militantes del PAS, tienen su respeto, cariño y aprecio.

“Pero de hecho, insisto, mi total respeto para todos los compañeros del Partido Sinaloense, tienen mi respeto, mi cariño y mi aprecio porque se la partieron junto con nosotros para lograr este triunfo arrollador, aquí en Mazatlán prácticamente sepultamos a la oposición y así nos vamos a mantener porque el trabajo que vamos a hacer conjuntamente va a ser que se fortalezca a los próximos procesos electivos”, reiteró el Alcalde de Mazatlán.

Entre otros puntos, también expresó que Mazatlán no es la excepción de que el mayor lastre que se ha vivido en el País es la corrupción y en el Gobierno Municipal es lo mismo.

“Mazatlán no es la excepción de que el mayor lastre que hemos vivido en el país es la corrupción, aquí en el Gobierno Municipal es lo mismo, se encuentra entreverada, así como en la carne de res está entreverada la grasa, no es así en la carne de puerco, así estaba cuando llegué al Ayuntamiento, a la Presidencia Municipal, pero no sacaban la cola de la madriguera, había priistas y panistas sembrados en toda la administración como gente de confianza, tuvieron que venir las elecciones para que sacaran la cola y ya está la podadora cumpliendo su función”, subrayó Benítez Torres.

“Necesitamos acabar con la corrupción, porque si así logramos tantas cosas cuidando el dinero con todo imagínese ya que terminemos definitivamente con tanta corrupción que dejaron sembrada priistas y panistas y eso es en lo que estamos trabajando”, recalcó en conferencia de prensa en la que fueron presentados los alcaldes y diputados electos del sur de Sinaloa por el Partido Sinaloense y Morena.

También, dijo que hay una reingeniería al interior de la Presidencia Municipal pidiéndole a todos los directores que no cumplieron con las expectativas de trabajo para con la ciudadanía van a tener que ceder su puesto a otros personajes que tengan la camiseta bien puesta.

“Ahorita que apenas estamos cumpliendo el ciclo del primer trienio de Presidente Municipal como Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) yo les decía que aún así desde ahorita vamos a invitar a algunos compañeros del PAS que tengan perfil para ciertas áreas a que nos ayuden a re enderezar el rumbo de esas direcciones que no han cumplido las expectativas y ya estamos a la búsqueda de los perfiles que nos ayuden, sé que vamos a complementarnos muy bien porque hay personas con grandes conocimientos técnicos donde podemos tener ausencia de figuras”, continuó.

También dijo que se tienen finanzas sanas en Mazatlán y eso lo hace sentir orgulloso de que cada día son más estrictos y que cada día le va a ir mejor cuando se acabe de limpiar a todas las “ratas” que sacaron la cabeza y la cola hoy por las elecciones, o sea, se abrieron para apoyar a sus partidos políticos y ahí se les agarró.

“De tal manera que cada día las finanzas van a ser mejores, ahorita en esta etapa de regreso a la Alcaldía estamos en un proceso de inauguración de 70 obras que ya se concluyeron, 70 nuevas obras públicas que consisten en concreto hidráulico, agua, drenaje, alumbrado público y una serie de obras que vamos a ir inaugurando en estos días, además de un nuevo tanque para el agua”, añadió.

“Acuérdense que aquí en Mazatlán ya nos hizo justicia la Cuarta Transformación, estamos recibiendo agua de la Presa Picachos y a través de la potabilizadora estamos más o menos recibiendo de 300 a 400 litros por segundos extras, de tan manera que con los tanques que construimos en este tiempo tenemos para rebombear para todo Mazatlán y a todos los lugares circunvecinos, aseguramos para los mazatlecos 50 años sin problemas de agua en Mazatlán”.

Ahorita se está resolviendo cualquier situación que se haya quedado en el camino por los tres meses que pidió licencia y preparar la base de lo que viene en los próximos tres años.

“Es un proyecto ambicioso como lo dijo el maestro Héctor Melesio Cuén, muy ambicioso, pero no vamos a aflojar, vamos a hacer de Mazatlán el mejor destino turístico de México y de muchas partes del mundo, no solo eso, vamos a fomentar y a crecer el desarrollo industrial, comercial y de servicios para que en Mazatlán haya fuentes de empleo para todos mejor remunerado y no tengamos que vivir lo que se vive, la fuga de cerebros como se le llama, jóvenes universitarios bien preparados que tienen que emigrar a otros lugares precisamente por falta de empleos bien remunerados”, reiteró Benítez Torres.