‘El Químico’ tiene que pagar por lo que hizo mal: Rodolfo Madero

MAZATLÁN._ Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, tiene que pagar por las cosas malas que hizo como Edil, afirmó el empresario Rodolfo Madero Rodríguez, líder de Grupo Alerta.

El empresario, que inició con el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, manifestó que los cambios que ha hecho Édgar Augusto González Zataráin, Alcalde sustituto de Mazatlán, han sido positivos, pero no está de acuerdo con el ‘premio’ que se le dio a “El Quimico’.

“Todos los cambios que vienen yo los he visto para bien, cambios algunos muy desaseados, yo creo que no es la forma de hacer las cosas, pero bueno, ya se hicieron”, afirmó el empresario en entrevista la noche de este martes, previa al evento donde recibirá el galardón por parte de Canacintra Mazatlán por su trayectoria empresarial.

--¿Cómo qué?

“Pues premiar al Presidente anterior con una secretaría, no es válido, no es aseado, a lo mejor les sale la jugada”.

Rubén Rocha Moya habló de gobernabilidad ¿ para usted no es una justificación?

“Él logró que de un día a otro el Presidente renunciara, y dejara entrar a otro Presidente que está haciendo muy bien las cosas, de otra forma hubiera sido semanas o meses, en pleitos legales, y quién sabe qué hubiera pasado, la razón quizá sea buena, pero la regla dice que el fin no justifica los medios, hay que hacer las cosas legalmente”.

El ex presidente de Canacintra mencionó que el ex Alcalde debe pagar por las cosas que se hicieron mal, no hacer un borrón y cuenta nueva.

“Es una incongruencia, tiene que pagar por lo que hizo mal, si hay cosas mal hechas, hay que recibir su palmadita en la mano, si todo está en orden no tiene nada de que preocuparse, pero no creo que uno deje una Presidencia así nada más, porque le dijeron, creo que fue un salvavidas, y por eso se hicieron las cosas así”.

¿Para usted no debe de ser un borrón y cuenta nueva?

“ Qué mal ejemplo pondríamos a los que siguen, que a todo mundo se le borran sus fechorías, ¿entonces qué sistema judicial tenemos, qué incentivos tenemos para que no se repitan las cosas malas? todo mundo lo va a hacer y no hay castigos, no se vale, tiene que haber reprimenda, definitivamente”.