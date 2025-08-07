Elementos de la Guardia Nacional permanecen en instalaciones del Parque Central de Mazatlán

Aunque en menor cantidad que en semanas anteriores, aún se observa la presencia de elementos de la Guardia Nacional en instalaciones ubicadas en la parte norte del Parque Central de Mazatlán.

Durante cerca de un mes, en julio, el personal de esa institución que viene de apoyo a las labores de seguridad en este puerto ante la racha de violencia que se vive en Sinaloa, se alojó en esas instalaciones, a las que se les dotó de energía eléctrica y agua potable para ello.

Sin embargo, el sábado 2 de agosto la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, dio a conocer públicamente que ese personal ya no estaba establecido en el Parque Central.

”Van a continuar haciendo rondines, pero ya no están establecidos en el Parque Central desde el día de ayer (el viernes 1 de agosto)”, añadió Palacios Domínguez el sábado 2 del presente mes.

Ese día precisó que en la Mesa para la Coordinación de la Paz se acordó que los elementos de esa corporación estarían desplegados durante algunos días en ese espacio recreativo, principalmente en labores de vigilancia en la Avenida Quirino Ordaz Coppel y los alrededores.

La mañana de este jueves se vio a personal de la Guardia Nacional en dos camionetas estacionadas afuera de los inmuebles que utilizaron como alojamiento durante julio, y horas más tarde se vio al menos a un elemento de la misma dentro de dichas instalaciones.

”Ellos tienen una base como Guardia Nacional y ahorita los trabajos que están haciendo propiamente en Parque Central es justamente de proximidad social, en diferentes colonias de nuestro municipio, zona urbana, zona rural, en la franja turística ellos están haciendo sus trabajos de proximidad social, también la Marina, estamos muy agradecidos porque son instrucciones precisas de nuestra Presidenta de la República y que hemos visto que han dado resultados en los operativos que se han tenido”, dijo este día la Presidenta Municipal.