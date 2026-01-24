$!Empresarios y especialistas analizan reforma a ‘Ley Antilavado’ en simposio en Mazatlán

MAZATLÁN._ Por segundo día consecutivo, el primer Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa, organizado por RCCO Abogados, celebró diferentes ponencias y actividades en busca asesorar y capacitar al gremio empresarial acerca de la reforma que sufrió la llamada “Ley Antilavado” el año pasado.

Buscando dar una explicación sobre las reglas fiscales que eviten señalamientos de lavado de dinero, contadores, notarios y abogados participaron en diferentes charlas para contar su experiencias y dar sus puntos de vistas acerca de las nuevas obligaciones; además de una ronda de preguntas y respuestas.

La primera ponencia estuvo a cargo de la contadora pública certificada, María Guadalupe Félix Sarabia; y el licenciado Joel Gibrán Osuna Laveaga, con el tema: “Beneficiario Controlador: Diferencias críticas entre el Enfoque fiscal y el Enfoque PLD”.