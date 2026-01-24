$!Empresarios y especialistas analizan reforma a ‘Ley Antilavado’ en simposio en Mazatlán

MAZATLÁN._ Por segundo día consecutivo, el primer Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa, organizado por RCCO Abogados, celebró diferentes ponencias y actividades en busca asesorar y capacitar al gremio empresarial acerca de la reforma que sufrió la llamada “Ley Antilavado” el año pasado.
Buscando dar una explicación sobre las reglas fiscales que eviten señalamientos de lavado de dinero, contadores, notarios y abogados participaron en diferentes charlas para contar su experiencias y dar sus puntos de vistas acerca de las nuevas obligaciones; además de una ronda de preguntas y respuestas.
La primera ponencia estuvo a cargo de la contadora pública certificada, María Guadalupe Félix Sarabia; y el licenciado Joel Gibrán Osuna Laveaga, con el tema: “Beneficiario Controlador: Diferencias críticas entre el Enfoque fiscal y el Enfoque PLD”.
En tanto, el maestro Óscar Urcisichi Arellano, Notario Público 212 de Culiacán, se encargó de la ponencia “Fideicomisos y Notariado ante la Reforma: Nuevas obligaciones, riesgos y estándares de cumplimiento”, dando seguimiento a lo expuesto por José Antonio Manzanero Escutia durante el primer día.
Mientras que la contadora pública certificada, Alejandra Vallejo Parcero, y el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez,expusieron la charla “Visitas de verificación, sanciones y estrategias de defensa ante la autoridad”, donde dieron consejos para enfrentar acusaciones en el tema de la “Ley Antilavado”.
Luego de las diferentes ponencias del día, los expositores recibieron reconocimientos por su participación en el Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa, para después dar paso a una ceremonia de cierre entre los presentes y cerrar el evento con un cóctel en unión.