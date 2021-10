El adulto de hoy 41 años, recuerda con cariño a su madre, y cómo fue que el destino la trajo a Mazatlán, la tierra que adoptó como suya, a pesar de no haber nacido en ella.

Al comienzo no estaba convencida, dado que no quería separarse de sus hijos, pero ellos mismos la apoyaron para que volviera a Mazatlán, y en una sola entrevista, cuando le platicaron de qué trataba su empleo, no duda en aceptar el trabajo en el Acuario de Mazatlán, en el Departamento Educativo.

“Le encantó, ella cuando vino a la entrevista, regresó para la casa y dijo ‘este trabajo es mío’, antes de que la llamaran, ella dijo que era su trabajo, le gustó, de una... lo que más la movió a ella para trabajar ahí fue el volver a su Mazatlán, ella disfrutaba y tenía su vida en Guadalajara, ella se fue estudiar allá Biología, se casó, tuvo sus dos hijos, dio clases en la Universidad donde ella estudió”, comparte su hijo.

“Para ella Mazatlán era su fascinación, su Sinaloa, principalmente el sur, para ella el sur de Sinaloa era una fascinación, más allá de lo que te puedas imaginar. Segundo, la oportunidad de seguir enseñando, pero ahora esta vez no solo a los niños ricos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sin que se malinterprete, era una universidad muy exclusiva, pero a ella le movió el trascender, el llevarle el mensaje a la comunidad, para ella esa era la base de la sociedad”, añade.

“Para ella no tenía caso difundir la información, de divulgar la información a los que ya saben, ¿para qué le vas a ir a hablar a un Biólogo sobre la importancia del medio ambiente? entonces para ella la importancia estaba en la comunidad, en la gente del día a día, los que tienen que aprovechar el recurso pesquero porque si no no comen”, profundiza.