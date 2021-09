$!En el Potrero de Norote, Elota, el Huracán ‘Nora’ destruye las pertenencias de los pobladores

Lavadora, televisor, refrigerador, todo queda lleno de agua y tierra. Esperaba que todo se calmara, pero cuando en menos de una hora, el nivel del agua de tu casa te llega al cuello, sabes que has perdido todo lo material que puedas tener en tu hogar, por lo que has luchado por años.

“Hasta aquí llegó mire (se pone a un lado de la pared del patio de su casa, mostrando hasta donde llegó el agua, y cómo alcanzó su cuello), ya cuando llega hasta aquí, supe que no me iba a quedar nada de la casa, hasta al aire (aire acondicionado) le entró agua y tierra, no sé si vaya a servir todavía”, comparte.

Pero esta vialidad no fue la única afectada en Potrero del Norote, toda la comunidad tuvo problemas con la inundación, desde las afueras del pueblo, está una corriente de agua que no permite pasar de manera sencilla al lugar, la fila de autos es grande, no porque haya mucha afluencia o demanda para ingresar al pueblo, sino porque está el miedo por no poder pasar.

La imagen al llegar a la 13 de Marzo impacta: colchones, sábanas, ropa, televisores, lavadoras, refrigeradores, infinidad de artículos del hogar están a las afueras de las viviendas de los habitantes, lo han perdido todo, pero afortunadamente, no la vida, que al final, eso es lo que más importa.

Rocío Rodríguez cuenta que en el pueblo resultaron afectadas 150 viviendas, mientras que en Caimanes, una comunidad cercana, fueron 100 más.