$!En Grupo Amistad, en Mazatlán, sus internos se rehabilitan, elaboran pan y roscas de reyes

Osuna Ramos aseguró que los productos con los que se elaboran son de calidad, no solo para que el ciudadano los apoye, sino para que le guste y regrese.

Uno de los panaderos anónimos, que ahí aprendieron el arte de elaborar este alimento, platicó que la actividad le ha servido para salir adelante y aprender a valorar la vida y las personas cercanas a él.

“Ésta es la manera en que nosotros salimos adelante, es parte de nuestra terapia ocupacional, y además aprovechamos en el lugar el apoyo que la gente nos da comprando este producto. La persona que llega pasa un cierto tiempo en la sala y después la gente que tengo aquí, el empeño de salir adelante, se les enseña el oficio de hacer pan, porque se le rehabilita y se le da la oportunidad de que hagan un oficio para reinsertarse a la sociedad”.

-- ¿A usted le gusta hacer pan?

“Sí, me agrada. Tengo poquito más del año y aquí he aprendido todo, los compañeros me lo han enseñado, además de mis valores, más que nada, para recuperarme y cambiar mi manera de ser”.