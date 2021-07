En hospitales de Mazatlán, ni paracetamol entregan a enfermos de Covid-19

Tener un enfermo de Covid-19 en un hospital público es uno de los gastos más fuertes que puede enfrentar una familia, pues actualmente, no están suministrando ni siquiera el paracetamol a quienes enfrentan el virus.

La falta de este analgésico considerado como básico se ha denunciado tanto en el Hospital General de Mazatlán como en la Clínica Hospital del ISSSTE.

“Te piden que tú compres las agujas, las soluciones, cosas básicas que deberían de tener y que no tienen. Es más, ni siquiera paracetamol te dan, ¡paracetamol!, lo más común en los hospitales, ni siquiera eso te están dando, tú tienes que comprar todo”, dijo Alexia, quien tiene a sus suegros internados por contraer coronavirus.

Cuando los pacientes necesitan tanques de oxígeno, la cuenta puede dispararse por encima de los 200 mil pesos, pues éstos tienen un precio de entre 15 mil y 22 mil pesos, cada uno.

“Es aquí donde ves todas las deficiencias que tiene el sistema de salud, no tienen nada”, expresó Rosa María, quien apoya a un familiar internado en el Hospital General de Mazatlán, “puedes entender que no haya camas, ¿pero que no haya pastillas?, por favor”.

El problema de la falta de medicamentos se arrastra meses atrás, pero se ha agudizado en la última “ola” de casos de contagio de Covid-19.

De acuerdo a la última actualización de la Secretaría de Salud de Sinaloa, el municipio tiene 383 pacientes activos, aunque semanas atrás rebasó los 500 pacientes activos; y desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta ahora contabiliza mil 120 muertos como consecuencia del virus.